Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают из-за увеличения топливного сбора

Указанный размер топливного сбора действителен для билетов в классе «эконом». В классе «комфорт» сбор в полтора раза выше, в «бизнесе» – в два раза. Сбор также отличается в зависимости от направления: на рейсах между Москвой и Якутском, Читой или Улан-Удэ он составляет 4350 руб, между Красноярском и Бангкоком – 80 евро, следует из данных с сайта авиакомпании.