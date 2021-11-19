Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают из-за увеличения топливного сбора

Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают из-за увеличения топливного сбораКомпания компенсирует рост цен на авиационный керосин
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщил представитель компании. Для рейсов по России сбор увеличится на 550 руб. (с 1650 руб. до 2200 руб.), на международных — на 10 евро (с 20 евро до 30 евро).
«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 г. В третьем квартале 2021 г. цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 г., а с октября превышала 50 000 руб. за тонну. Текущие цены – исторический максимум, топливный сбор является мерой частичной компенсации затрат на горючее», – пояснил представитель «Аэрофлота». В структуре расходов авиакомпании на топливо приходится более 30% затрат, добавил собеседник.
Указанный размер топливного сбора действителен для билетов в классе «эконом». В классе «комфорт» сбор в полтора раза выше, в «бизнесе» – в два раза. Сбор также отличается в зависимости от направления: на рейсах между Москвой и Якутском, Читой или Улан-Удэ он составляет 4350 руб, между Красноярском и Бангкоком – 80 евро, следует из данных с сайта авиакомпании.
Как пояснил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота», повышение коснется билетов на рейсы, выполняемые под коммерческим управлением «Аэрофлота», т. е. на рейсы «России» («дочка» «Аэрофлота») тоже. На рейсы лоукостера «Победа» повышение сборов не распространяется.
«Аэрофлот» уже повышал топливный сбор в этом году – с 10 марта компания увеличила его на 10% для внутрироссийских рейсов. При этом весной 2020 г. перевозчик заметно снизил сбор с 2700 руб. до 1500 руб. в связи с пандемией коронавируса.
Цены на керосин начали вновь активно расти весной этого года, о чем сообщали авиакомпании. По данным Росавиации, в октябре средняя цена 1 т топлива составила 57 509 руб, увеличившись на 23% к началу года. Замгендиректора «Аэрофлота» по финансам Андрей Чиханчин в июне сообщал инвесторам в ходе телефонной конференции, что подорожание авиатоплива – это главное препятствие для восстановления отрасли после пандемии короновируса.
1 ноября стоимость керосина на бирже СПбМТСБ обновила рекорд и достигла отметки в 58 251 руб. за тонну (по индексу европейской части России).
При этом в сентябре 2021 г. заработал так называемый механизм демпфера, компенсирующий авиакомпаниям за счет бюджета рост стоимости топлива. Экспортные цены на авиакеросин превысили уровень «отсечки» в 53 250 руб. за 1 т на внутреннем рынке, установленный правительством. По подсчетам «Петромаркета», за сентябрь компании имеют право получить из бюджета 300 млн руб. компенсаций, за октябрь – 3,2 млрд руб., а за ноябрь (при сохранении текущей динамики цен авиатоплива) смогут вернуть порядка 2,6 млрд руб.
«Ведомости» также направили запросы представителям крупнейших авиакомпаний России по пассажиропотоку – S7, «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair – по поводу их планов по изменению размера топливного сбора.