Калмыков ушел с поста гендиректора лоукостера «Победа»
«Сегодня – мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно» — говорится в письме Калмыкова сотрудникам.
Как отмечается в его письме, Калмыков планирует остаться в России и заняться развитием других проектов, где сможет «принести больше пользы».
Калмыков занимал должность гендиректора «Победы» с сентября 2014 г. В 2010-2014 гг. работал в «Аэрофлоте», до этого был помощником министра транспорта России.