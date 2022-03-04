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Калмыков ушел с поста гендиректора лоукостера «Победа»

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Гендиректор лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков ушел со своего поста. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на письмо Калмыкова сотрудникам. 

«Сегодня – мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно» — говорится в письме Калмыкова сотрудникам. 

Как отмечается в его письме, Калмыков планирует остаться в России и заняться развитием других проектов, где сможет «принести больше пользы».

Калмыков занимал должность гендиректора «Победы» с сентября 2014 г. В 2010-2014 гг. работал в «Аэрофлоте», до этого был помощником министра транспорта России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных