FT узнал о планах ЕС обсудить эмбарго на поставки энергоносителей из России

По словам собеседника издания, ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, запретить российским судам пользоваться портами ЕС, ввести новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из России. Издание отметило, что в последнее время все чаще звучат призывы отказаться от импорта российских энергоносителей, от которых сильно зависит ЕС, однако несколько стран выступают против этого.