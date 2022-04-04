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FT узнал о планах ЕС обсудить эмбарго на поставки энергоносителей из России

Ведомости

Послы Евросоюза планируют 6 апреля обсудить введение дополнительных санкций в отношении России, в том числе эмбарго на поставки нефти, угля или газа, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник, передает ТАСС.

По словам собеседника издания, ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, запретить российским судам пользоваться портами ЕС, ввести новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из России. Издание отметило, что в последнее время все чаще звучат призывы отказаться от импорта российских энергоносителей, от которых сильно зависит ЕС, однако несколько стран выступают против этого.

Ранее гендиректор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что введение эмбарго на поставки нефти и газа из России может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен Второй мировой войны. По словам президента Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма, отказ ФРГ от импорта российского газа приведет к краху промышленности страны.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Страны G7 и ЕС заявили, что не будут оплачивать газ по новым правилам, потому что это нарушает действующие контракты, которые заключались преимущественно в долларах и евро.

Ранее по теме: В ФРГ предупредили о крахе производства при отказе от российского газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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