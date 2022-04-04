Bloomberg: ведущие китайские импортеры обсуждают закупки СПГ из России со скидкой
Крупнейшие китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) обсуждают с поставщиками закупки газа из России с большой скидкой, передает Bloomberg cо ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, переговоры о внеплановых поставках российского СПГ ведут в том числе государственные компании Sinopec и PetroChina.
Сообщается, что китайские импортеры рассматривают возможность использования российских компаний для участия в тендерах по закупке СПГ от их имени. Переговоры якобы ведутся в двухстороннем порядке, чтобы не привлекать внимания к сделкам на спотовом рынке. Аналогично поступают и китайские НПЗ, которые «тайно закупают дешевую российскую нефть». По словам опрошенных агентством трейдеров, китайские импортеры на прошлой неделе уже приобрели несколько партий СПГ из России.
Большинство покупателей СПГ в мире не спешат покупать российский газ из-за санкционных и репутационных рисков, отмечает Bloomberg. Китайские компании оказались в числе немногих, кто готов рискнуть, тем более что российский газ, как сообщают азиатские трейдеры, торгуется с более чем 10%-ной скидкой. Отмечается, что Китай сейчас не испытывает острой потребности в СПГ из-за теплой погоды и возможного сокращения спроса на спотовом рынке из-за опасений по поводу нового локдауна, однако российский газ по сниженным ценам может помочь пополнить хранилища до того, как цены на него вновь вырастут.
На прошлой неделе МИД КНР допустил, что Китай может перейти на оплату в рублях и юанях в торговле энергоносителями с Россией, чтобы избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты. Китай также будет проводить расчеты в валютах других стран, добавили в ведомстве.
Ранее агентство Reuters писало, что Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыте российского газа в Китае, речь шла в том числе об инвестировании до $500 млн в строительство нового газохимического завода в РФ. Источники Reuters сообщили, что МИД КНР после начала российской военной операции на Украине рекомендовал Sinopec, China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corp (CNOOC) пересмотреть свои деловые связи с российскими партнерами, а также воздержаться от «опрометчивых шагов», включая покупку активов в России. В министерстве эту информацию не подтвердили.