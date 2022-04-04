Bloomberg: ведущие китайские импортеры обсуждают закупки СПГ из России со скидкой

Большинство покупателей СПГ в мире не спешат покупать российский газ из-за санкционных и репутационных рисков, отмечает Bloomberg. Китайские компании оказались в числе немногих, кто готов рискнуть, тем более что российский газ, как сообщают азиатские трейдеры, торгуется с более чем 10%-ной скидкой. Отмечается, что Китай сейчас не испытывает острой потребности в СПГ из-за теплой погоды и возможного сокращения спроса на спотовом рынке из-за опасений по поводу нового локдауна, однако российский газ по сниженным ценам может помочь пополнить хранилища до того, как цены на него вновь вырастут.