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Экономика

Китай не исключил оплаты поставок энергоносителей из России в рублях и юанях

Ведомости

Власти Китая не исключают, что могут перейти на рубли и юани в торговле энергоносителями с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», — заявили в МИДе.

В министерстве отметили, что китайские компании планируют более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе. Китай также будет проводить расчеты в валютах других стран, добавили в МИДе.

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.

Ранее Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия рассматривает возможность перехода на юань при оплати части поставок нефти в Китай. Издание отметило, что это может ослабить доминирование валюты США на мировом рынке энергоресурсов и продемонстрировать сближение ведущего экспортера нефти с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее по теме: Песков заявил о «растянутом во времени процессе» перевода оплаты за газ в рубли

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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