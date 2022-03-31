Китай не исключил оплаты поставок энергоносителей из России в рублях и юанях
Власти Китая не исключают, что могут перейти на рубли и юани в торговле энергоносителями с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», — заявили в МИДе.
В министерстве отметили, что китайские компании планируют более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе. Китай также будет проводить расчеты в валютах других стран, добавили в МИДе.
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.
Ранее Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия рассматривает возможность перехода на юань при оплати части поставок нефти в Китай. Издание отметило, что это может ослабить доминирование валюты США на мировом рынке энергоресурсов и продемонстрировать сближение ведущего экспортера нефти с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.