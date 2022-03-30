Песков заявил о «растянутом во времени процессе» перевода оплаты за газ в рубли
Переход на оплату за газ в рубли, поставляемый недружественным странам, является «растянутым во времени процессом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы же говорили, что оплата и поставки — это растянутый во времени процесс. Я это уже разъяснял. Это не то, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс — технологически просто», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. 29 марта ЕС вслед за G7 отказался оплачивать российский газ в рублях. При этом Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.