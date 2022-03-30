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Песков заявил о «растянутом во времени процессе» перевода оплаты за газ в рубли

Ведомости

Переход на оплату за газ в рубли, поставляемый недружественным странам, является «растянутым во времени процессом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы же говорили, что оплата и поставки — это растянутый во времени процесс. Я это уже разъяснял. Это не то, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс — технологически просто», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. 29 марта ЕС вслед за G7 отказался оплачивать российский газ в рублях. При этом Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных