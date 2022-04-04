Bloomberg: Саудовская Аравия подняла цены на майские поставки нефти

Саудовская Аравия подняла цены на поставки нефти во все регионы мира в мае 2022 г., сообщает агентство Bloomberg. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на $9,35 за баррель в следующем месяце. Отмечается, что это на $4,40 больше, чем в апреле.