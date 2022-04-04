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Bloomberg: Саудовская Аравия подняла цены на майские поставки нефти

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Саудовская Аравия подняла цены на поставки нефти во все регионы мира в мае 2022 г., сообщает агентство Bloomberg. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на $9,35 за баррель в следующем месяце. Отмечается, что это на $4,40 больше, чем в апреле.

Премия на американском рынке составит рекордные $5,65 за баррель. Цены на другие сорта нефти для Азии вырастут минимум на $2,70 за баррель, а для США — на $2,20 за баррель. Более 60% поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию, среди крупнейших покупателей — Китай, Япония, Южная Корея и Индия, пишет Bloomberg. Арабская страна является крупнейшим экспортером сырой нефти в мире, в марте объем добычи составил 10,3 млн баррелей.

Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российской нефти после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти. Евросоюз, по данным Reuters, обсуждает нефтяное эмбарго в рамках пока не объявленного пятого пакета антироссийских санкций.

Президент США Джо Байден пытался провести переговоры с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ по вопросу наращивания добычи, однако последние отклонили просьбу, а до этого отказались наращивать добычу сверх плана, одобренного ОПЕК+, писала в начале марта The Wall Street Journal. При этом представители обеих арабских стран общались с президентом России Владимиром Путиным и подтвердили намерения соблюдать условия сделки.

В правительстве РФ предупредили, что отказ от российских углеводородов может привести к коллапсу на рынке: по словам вице-премьера Александра Новака, стоимость барреля нефти в этом случае может вырасти до $300.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных