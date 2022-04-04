Bloomberg: Саудовская Аравия подняла цены на майские поставки нефти
Саудовская Аравия подняла цены на поставки нефти во все регионы мира в мае 2022 г., сообщает агентство Bloomberg. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на $9,35 за баррель в следующем месяце. Отмечается, что это на $4,40 больше, чем в апреле.
Премия на американском рынке составит рекордные $5,65 за баррель. Цены на другие сорта нефти для Азии вырастут минимум на $2,70 за баррель, а для США — на $2,20 за баррель. Более 60% поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию, среди крупнейших покупателей — Китай, Япония, Южная Корея и Индия, пишет Bloomberg. Арабская страна является крупнейшим экспортером сырой нефти в мире, в марте объем добычи составил 10,3 млн баррелей.
Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российской нефти после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти. Евросоюз, по данным Reuters, обсуждает нефтяное эмбарго в рамках пока не объявленного пятого пакета антироссийских санкций.
Президент США Джо Байден пытался провести переговоры с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ по вопросу наращивания добычи, однако последние отклонили просьбу, а до этого отказались наращивать добычу сверх плана, одобренного ОПЕК+, писала в начале марта The Wall Street Journal. При этом представители обеих арабских стран общались с президентом России Владимиром Путиным и подтвердили намерения соблюдать условия сделки.
В правительстве РФ предупредили, что отказ от российских углеводородов может привести к коллапсу на рынке: по словам вице-премьера Александра Новака, стоимость барреля нефти в этом случае может вырасти до $300.