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Новак сообщил об изучении европейскими странами возможности оплаты газа в рублях

Ведомости

Европейские страны и компании изучают возможность оплаты российского газа в рублях, некоторые уже согласились с этим условием, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас страны и европейские компании, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают оплату газа в рублях», — подчеркнул вице-премьер. По его словам, платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по тому порядку, который установило правительство.

5 апреля представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что страна планирует выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях. «У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», — отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. По ее словам, большое значение в этом вопросе имеют договоры о поставках газа и варианты оплаты, которые они предусматривают

Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российских энергоносителей после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.

Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Ранее по теме: Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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