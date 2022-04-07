Новак сообщил об изучении европейскими странами возможности оплаты газа в рублях
Европейские страны и компании изучают возможность оплаты российского газа в рублях, некоторые уже согласились с этим условием, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».
«Сейчас страны и европейские компании, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают оплату газа в рублях», — подчеркнул вице-премьер. По его словам, платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по тому порядку, который установило правительство.
5 апреля представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что страна планирует выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях. «У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», — отметил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. По ее словам, большое значение в этом вопросе имеют договоры о поставках газа и варианты оплаты, которые они предусматривают
Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российских энергоносителей после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.
Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.