Новак сообщил об изучении европейскими странами возможности оплаты газа в рублях

«Сейчас страны и европейские компании, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают оплату газа в рублях», — подчеркнул вице-премьер. По его словам, платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по тому порядку, который установило правительство.