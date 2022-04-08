Песков ответил на заявление главы Еврокомиссии об оплате газа за рубли

«Мы не понимаем, что госпожа фон дер Ляйен имела в виду. Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять. Мы неоднократно объясняли, что как в евро платили компании-покупатели, они также будут платить, но просто на другие свои счета, которые потом также на их счета будут конвертироваться в рубли», — отметил Песков.