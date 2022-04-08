Песков ответил на заявление главы Еврокомиссии об оплате газа за рубли
Европейские компании, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с «Газпромом», уже получили необходимую информацию по оплате поставок российского газа за рубли, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая считает, что требование Москвы платить за поставки газа в рублях якобы создаст риски для европейских компаний.
«Мы не понимаем, что госпожа фон дер Ляйен имела в виду. Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять. Мы неоднократно объясняли, что как в евро платили компании-покупатели, они также будут платить, но просто на другие свои счета, которые потом также на их счета будут конвертироваться в рубли», — отметил Песков.
Накануне глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Большое значение в этом вопросе имеют договоры о поставках газа и варианты оплаты, которые они предусматривают, подчеркивала она. По словам фон дер Ляйен, требование России платить за поставки газа в рублях создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС, введенных против России после начала военной операции на территории Украины.
Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что европейские страны и компании изучают возможность оплаты российского газа в рублях, некоторые уже согласились с этим условием. Так, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что страна планирует выполнять требование России по оплате поставок газа. «У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», — отметил он.
Западные страны начали обсуждать отказ от закупок российских энергоносителей после начала военной операции на Украине. США в начале марта объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России. Великобритания и Канада также намерены отказаться от российской нефти.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.