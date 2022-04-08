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Экономика

Минэнерго: Россия перенаправит поставки угля на другие рынки после эмбарго ЕС

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Из-за эмбарго Евросоюза на импорт российского угля Россия переориентирует поставки на альтернативные рынки, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Решения стран об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самих. Одномоментно заменить наш уголь, с учетом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично», — сказал Шульгинов.

«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», — добавил он.

Аналогичным образом решение ЕС прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: «Разумеется, уголь является весьма востребованным товаром. Потоки угля, по мере того, как будут отказываться в Европе, будут переориентированы на альтернативные рынки».

По данным Минэнерго, в 2021 г. Россия поставила странам Евросоюза 48,7 млн тонн угля, на них пришлось 21,8% общего объема экспорта этого сырья. В 2020 г. этот показатель составлял 22%.

Евросоюз 8 апреля объявил о запрете на закупки угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России. Эмбарго начнет действовать с августа 2022 г. Согласно пресс-релизу Совета Европы, на данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет 8 млрд евро в денежном выражении.

Россия сможет перенаправить экспорт угля из ЕС в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через морские порты европейской части страны, заявил накануне вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что у российских компаний есть возможность экспортировать уголь на рынок АТР через недозагруженные порты — например, Тамань и свободные мощности в Балтийском море.

Ранее по теме: Россия пытается перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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