Минэнерго: Россия перенаправит поставки угля на другие рынки после эмбарго ЕС

Евросоюз 8 апреля объявил о запрете на закупки угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России. Эмбарго начнет действовать с августа 2022 г. Согласно пресс-релизу Совета Европы, на данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет 8 млрд евро в денежном выражении.