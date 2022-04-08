Минэнерго: Россия перенаправит поставки угля на другие рынки после эмбарго ЕС
Из-за эмбарго Евросоюза на импорт российского угля Россия переориентирует поставки на альтернативные рынки, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
«Решения стран об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самих. Одномоментно заменить наш уголь, с учетом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично», — сказал Шульгинов.
«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», — добавил он.
Аналогичным образом решение ЕС прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: «Разумеется, уголь является весьма востребованным товаром. Потоки угля, по мере того, как будут отказываться в Европе, будут переориентированы на альтернативные рынки».
По данным Минэнерго, в 2021 г. Россия поставила странам Евросоюза 48,7 млн тонн угля, на них пришлось 21,8% общего объема экспорта этого сырья. В 2020 г. этот показатель составлял 22%.
Евросоюз 8 апреля объявил о запрете на закупки угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России. Эмбарго начнет действовать с августа 2022 г. Согласно пресс-релизу Совета Европы, на данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет 8 млрд евро в денежном выражении.
Россия сможет перенаправить экспорт угля из ЕС в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через морские порты европейской части страны, заявил накануне вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что у российских компаний есть возможность экспортировать уголь на рынок АТР через недозагруженные порты — например, Тамань и свободные мощности в Балтийском море.