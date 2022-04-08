МИД Франции: запрет ЕС на импорт угля из России не затронет текущие контракты
Требование о немедленном запрете на импорт угля из России не затронет действующие контракты, расторжение которых может быть отсрочено до августа, следует из заявления французского МИД.
«Запрет на импорт угля вступает в силу немедленно, за исключением текущих контрактов, которые должны быть расторгнуты в начале августа. Этот переходный период позволяет государствам-членам и их компаниям организовать альтернативные поставки угля», - подчеркнуто в заявлении.
Евросоюз 8 апреля объявил о запрете на закупки угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они происходят или экспортируются из России. Эмбарго начнет действовать с августа 2022 г. Согласно пресс-релизу Совета Европы, на данный момент ежегодный объем импорта угля в ЕС составляет 8 млрд евро в денежном выражении.
Министр энергетики Николай Шульгинов, в свою очередь, заявил, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки. Аналогичным образом решение ЕС прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: «Разумеется, уголь является весьма востребованным товаром. Потоки угля, по мере того, как будут отказываться в Европе, будут переориентированы на альтернативные рынки».
По данным Минэнерго, в 2021 г. Россия поставила странам Евросоюза 48,7 млн т угля, на них пришлось 21,8% общего объема экспорта этого сырья. В 2020 г. этот показатель составлял 22%.