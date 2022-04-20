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Экономика

ЦБ продлил льготный период для банков в СБП на два года

Ведомости

Совет директоров Банка России продлил действие нулевых тарифов для кредитных организаций при переводах граждан через систему быстрых платежей (СБП). Такие тарифы будут действовать до 1 июля 2024 г.

Аналогичная льгота установлена для переводов граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. «Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», – говорится в сообщении регулятора.

По действующему тарифу граждане могут бесплатно переводить через СБП 100 000 руб. в месяц, свыше этой суммы комиссия банка не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1500 руб.

На фоне санкций Банк России и правительство расширяют меры поддержки, касающиеся СБП. 2 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении программы компенсаций предпринимателям расходов на использование СБП до 1 июля 2022 г. В рамках этой программы малому и среднему бизнесу компенсируют банковские комиссии за осуществленные гражданами покупок.

17 марта Банк России сообщил о повышении предельной суммы одной операции в СБП с 600 000 до 1 млн руб. с 1 мая 2022 г.

СБП была запущена в России 28 января 2019 г. К системе подключено около 200 банков, она позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных