ЦБ продлил льготный период для банков в СБП на два года
Совет директоров Банка России продлил действие нулевых тарифов для кредитных организаций при переводах граждан через систему быстрых платежей (СБП). Такие тарифы будут действовать до 1 июля 2024 г.
Аналогичная льгота установлена для переводов граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы. «Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», – говорится в сообщении регулятора.
По действующему тарифу граждане могут бесплатно переводить через СБП 100 000 руб. в месяц, свыше этой суммы комиссия банка не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1500 руб.
На фоне санкций Банк России и правительство расширяют меры поддержки, касающиеся СБП. 2 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении программы компенсаций предпринимателям расходов на использование СБП до 1 июля 2022 г. В рамках этой программы малому и среднему бизнесу компенсируют банковские комиссии за осуществленные гражданами покупок.
17 марта Банк России сообщил о повышении предельной суммы одной операции в СБП с 600 000 до 1 млн руб. с 1 мая 2022 г.
СБП была запущена в России 28 января 2019 г. К системе подключено около 200 банков, она позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.