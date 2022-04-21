Набиуллина: России не грозит дефолт

Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц. 17 марта Минфин сообщил, что выплатил купоны по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу. Выплату провели в валюте по поручению министерства. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.