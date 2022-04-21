Набиуллина: России не грозит дефолт
Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, дефолт стране не грозит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
«У России есть ресурсы, у России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит», — сказала она.
6 апреля Минфин России заявил, что исполнил обязательства по еврооблигациям на 649,2 млн долларов. Министерство впервые провело оплату в рублях. Иностранный банк-корреспондент отказался проводить валютный платеж, поэтому министерство было вынуждено перевести средства на специально созданные в российских банках счета инвесторов в рублях. Ограничения не препятствуют платежам по обслуживанию обязательств из источников, не подчиняющихся законам США, сообщалось на сайте Белого дома США. Россия – «глобальный финансовый изгой», поэтому стране придется выбирать между истощением доступных к использованию источников и дефолтом, подчеркивалось в сообщении.
О том, что выплаты в рублях по валютному российскому внешнему долгу будут интерпретированы как дефолт сообщали и международные рейтинговые агентства. Например, Fitch сообщало 15 марта, что «принудительная реденоминация платежных обязательств» станет основанием для понижения рейтинга России до уровня RD («ограниченный дефолт»).
В то же время министр финансов Антон Силуанов подчеркивал: текущую ситуацию нельзя считать дефолтом — страна обладает средствами на исполнение обязательств. «Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», — отмечал он.
Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц. 17 марта Минфин сообщил, что выплатил купоны по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу. Выплату провели в валюте по поручению министерства. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.