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В правительстве ждут объявления дефолта по российским евробондам

Но власти не планируют отказываться от схемы выплат из замороженных резервов или в рублях
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко Наталья Заруцкая
Альтернативных механизмов обслуживания суверенного долга у правительства нет / Максим Стулов / Ведомости

Власти рассматривают сценарий объявления инвесторами из «недружественных» стран дефолта по российским валютным долгам в качестве базового. Об этом «Ведомостям» рассказали три близких к правительству источника. 6 апреля представитель ведомства объявил об отказе иностранного банка-корреспондента в исполнении поручений на выплату купона и основной суммы долга по суверенным еврооблигациям, из-за чего министерство было вынуждено перевести средства на специально созданные в российских банках счета держателей бумаг в рублях.

Альтернативных механизмов обслуживания суверенного долга у правительства нет, пояснил один из источников «Ведомостей». Платить в долларах или евро можно исключительно со счетов ЦБ или правительства, которые были заморожены решениями властей США и стран Европы. Все проводки по этим счетам, в том числе платежи по суверенным обязательствам, не проходят из-за административных запретов, уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных