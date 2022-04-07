В правительстве ждут объявления дефолта по российским евробондам

Альтернативных механизмов обслуживания суверенного долга у правительства нет, пояснил один из источников «Ведомостей». Платить в долларах или евро можно исключительно со счетов ЦБ или правительства, которые были заморожены решениями властей США и стран Европы. Все проводки по этим счетам, в том числе платежи по суверенным обязательствам, не проходят из-за административных запретов, уточнил собеседник.