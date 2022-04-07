В правительстве ждут объявления дефолта по российским евробондам

В правительстве ждут объявления дефолта по российским евробондамНо власти не планируют отказываться от схемы выплат из замороженных резервов или в рублях
Власти рассматривают сценарий объявления инвесторами из «недружественных» стран дефолта по российским валютным долгам в качестве базового. Об этом «Ведомостям» рассказали три близких к правительству источника. 6 апреля представитель ведомства объявил об отказе иностранного банка-корреспондента в исполнении поручений на выплату купона и основной суммы долга по суверенным еврооблигациям, из-за чего министерство было вынуждено перевести средства на специально созданные в российских банках счета держателей бумаг в рублях.
Альтернативных механизмов обслуживания суверенного долга у правительства нет, пояснил один из источников «Ведомостей». Платить в долларах или евро можно исключительно со счетов ЦБ или правительства, которые были заморожены решениями властей США и стран Европы. Все проводки по этим счетам, в том числе платежи по суверенным обязательствам, не проходят из-за административных запретов, уточнил собеседник.