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Экономика

В Германии 46% компаний сокращают инвестиции из-за роста цен на энергоносители

Ведомости

Около 40% немецких компаний уже ощущают влияние роста цен на энергоносители, а 46% — почти половина — хочет сократить инвестиции по той же причине, показал опрос института Ifo, опубликованный газетой Augsburger Allgemeine.

Четверть немецких компаний ожидает, что во второй половине года столкнется с бременем от ценового шока. Каждая десятая фирма рассматривает возможность полного отказа от энергоемких предприятий, а 14% рассматривают возможность сокращения рабочих мест из-за роста цен на энергоносители. Почти 90% компаний заявили, что им, вероятно, придется повысить цены, чтобы противостоять резкому росту затрат. Три четверти планируют расширить свои инвестиции в энергоэффективность.

Инфляция в Германии в марте 2022 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., подсчитало Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это самый высокий показатель с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 г., а на территории ФРГ — с осени 1981 г.

Цены на топливо, по подсчетам Destatis, выросли на рекордные с энергетического кризиса 1973-1974 гг. 47,4% — такого не было также во время резких колебаний цен на нефть в 1979-1981 гг. и во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. В марте правительство Германии обнародовало план помощи на сумму около 16 млрд евро для повышения энергоэффективности и снижения зависимости от российского топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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