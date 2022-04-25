В Германии 46% компаний сокращают инвестиции из-за роста цен на энергоносители
Около 40% немецких компаний уже ощущают влияние роста цен на энергоносители, а 46% — почти половина — хочет сократить инвестиции по той же причине, показал опрос института Ifo, опубликованный газетой Augsburger Allgemeine.
Четверть немецких компаний ожидает, что во второй половине года столкнется с бременем от ценового шока. Каждая десятая фирма рассматривает возможность полного отказа от энергоемких предприятий, а 14% рассматривают возможность сокращения рабочих мест из-за роста цен на энергоносители. Почти 90% компаний заявили, что им, вероятно, придется повысить цены, чтобы противостоять резкому росту затрат. Три четверти планируют расширить свои инвестиции в энергоэффективность.
Инфляция в Германии в марте 2022 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., подсчитало Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это самый высокий показатель с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 г., а на территории ФРГ — с осени 1981 г.
Цены на топливо, по подсчетам Destatis, выросли на рекордные с энергетического кризиса 1973-1974 гг. 47,4% — такого не было также во время резких колебаний цен на нефть в 1979-1981 гг. и во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. В марте правительство Германии обнародовало план помощи на сумму около 16 млрд евро для повышения энергоэффективности и снижения зависимости от российского топлива.