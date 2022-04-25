В Германии 46% компаний сокращают инвестиции из-за роста цен на энергоносители

Цены на топливо, по подсчетам Destatis, выросли на рекордные с энергетического кризиса 1973-1974 гг. 47,4% — такого не было также во время резких колебаний цен на нефть в 1979-1981 гг. и во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. В марте правительство Германии обнародовало план помощи на сумму около 16 млрд евро для повышения энергоэффективности и снижения зависимости от российского топлива.