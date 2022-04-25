Правительство предписало ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Распоряжение распространяется на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, решение принято «в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации», говорится в документе.
7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что Минфин будет рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».
Госбанки обычно выплачивают в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли. До введения санкций ВТБ также планировал выплатить своим акционерам 50%, или 163,5 млрд руб.
После начала спецоперации такую рекомендацию кредитные организации уже получали от Банка России, также регулятор предлагал отложить вознаграждения топ-менеджменту. 31 марта главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направляли обращение Мишустину, где приводили данные Банка России по потерям российского банковского сектора в 2022 г. По подсчетам Грефа и Костина, два госбанка потеряют порядка 600 млрд руб. из-за участия в программе господдержки в ответ на западные санкции.