Правительство предписало ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что Минфин будет рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».