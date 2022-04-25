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Экономика

Правительство предписало ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минфин и Росимущество при подготовке директив к заседанию набсовета ВТБ должны не предусматривать выплату дивидендов банком по итогам 2021 г.

Распоряжение распространяется на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, решение принято «в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации», говорится в документе.

7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что Минфин будет рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».

Госбанки обычно выплачивают в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли. До введения санкций ВТБ также планировал выплатить своим акционерам 50%, или 163,5 млрд руб.

После начала спецоперации такую рекомендацию кредитные организации уже получали от Банка России, также регулятор предлагал отложить вознаграждения топ-менеджменту. 31 марта главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направляли обращение Мишустину, где приводили данные Банка России по потерям российского банковского сектора в 2022 г. По подсчетам Грефа и Костина, два госбанка потеряют порядка 600 млрд руб. из-за участия в программе господдержки в ответ на западные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных