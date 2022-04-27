Reuters спрогнозировал резкое снижение добычи нефти в России

Согласно документу, добыча нефти в России может снизиться до 433,8–475,3 млн т (от 8,68 до 9,5 млн барр. в сутки) в 2022 г. с 524 млн т в 2021 г. Это будет самый низкий показатель с 2003 г., когда добыча нефти в России составляла 421 млн т. Экспорт нефти, согласно имеющемуся у агентства документу, сократится до 213,3–228,3 млн т (с 4,27 млн до 4,57 млн барр.в сутки) с 231 млн т в 2021 г.