Reuters спрогнозировал резкое снижение добычи нефти в России
Добыча нефти в России по итогам 2022 г. может упасть на 17% до 433,8 млн т (-17%) на фоне международных санкций в связи с боевыми действиями на Украине. Это самый низкий показатель с 2003 г., сообщает Reuters со ссылкой на документы российского Минэкономразвития.
Согласно документу, добыча нефти в России может снизиться до 433,8–475,3 млн т (от 8,68 до 9,5 млн барр. в сутки) в 2022 г. с 524 млн т в 2021 г. Это будет самый низкий показатель с 2003 г., когда добыча нефти в России составляла 421 млн т. Экспорт нефти, согласно имеющемуся у агентства документу, сократится до 213,3–228,3 млн т (с 4,27 млн до 4,57 млн барр.в сутки) с 231 млн т в 2021 г.
В начале апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в России по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов. Вице-премьер отметил, что снижение добычи не является директивным и зависит от компаний.
В середине апреля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало падение добычи нефти в России «в ближайшие месяцы». По оценке МЭА, с 1 апреля добыча в России уже снизилась на 700 000 б/с относительно марта, и это падение в течение месяца усилится до 1,5 млн б/с. В мае 2022 г. на фоне дальнейшего отказа покупателей от российской нефти падение может достигнуть 3 млн б/с, прогнозирует агентство.