Путин поручил выделить 153 млрд рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу

В феврале у аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитов. Такое финансирование привлекается на срок до года, максимальная ставка по ним составляет 5%. Сами компании объясняли это резким сокращением государственного финансирования. 4 марта правительство утвердило постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров. Сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 г.