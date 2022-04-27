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Экономика

Путин поручил выделить 153 млрд рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить не менее 153 млрд руб. в 2022 г. на увеличение субсидий банкам и госкорпорации ВЭБ в ходе льготного кредитования сельского хозяйства, следует из перечня поручений президента на сайте Кремля.

Субсидирование необходимо для возмещения недополученных ВЭБом и банками доходов по кредитам, выданных по льготным ставкам сельскохозяйственным производителям, организациям и ИП, которые занимаются первичной или промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции с последующей продажей, говорится в документе.

Правительство также должно «предусмотреть при этом возможность увеличения максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации», следует из поручения. Меры должны быть реализованы до 15 мая 2022 г.

В феврале у аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитов. Такое финансирование привлекается на срок до года, максимальная ставка по ним составляет 5%. Сами компании объясняли это резким сокращением государственного финансирования. 4 марта правительство утвердило постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров. Сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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