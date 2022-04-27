Путин поручил выделить 153 млрд рублей на увеличение субсидий банкам и ВЭБу
Президент России Владимир Путин поручил правительству направить не менее 153 млрд руб. в 2022 г. на увеличение субсидий банкам и госкорпорации ВЭБ в ходе льготного кредитования сельского хозяйства, следует из перечня поручений президента на сайте Кремля.
Субсидирование необходимо для возмещения недополученных ВЭБом и банками доходов по кредитам, выданных по льготным ставкам сельскохозяйственным производителям, организациям и ИП, которые занимаются первичной или промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции с последующей продажей, говорится в документе.
Правительство также должно «предусмотреть при этом возможность увеличения максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации», следует из поручения. Меры должны быть реализованы до 15 мая 2022 г.
В феврале у аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитов. Такое финансирование привлекается на срок до года, максимальная ставка по ним составляет 5%. Сами компании объясняли это резким сокращением государственного финансирования. 4 марта правительство утвердило постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров. Сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 г.