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Экономика

Глава Минфина оценил дефицит бюджета в текущем году

Ведомости

Бюджет России в 2022 году будет дефицитным, размер дефицита составит не менее 1,6 трлн руб., заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм».

«У нас отсрочка — 1,6 трлн руб. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов», — сказал Силуанов. Итоговый дефицит бюджета будет зависеть от дальнейших мер антикризисного реагирования и действий по поддержке экономики, отметил он. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — добавил министр финансов.

Силуанов при этом пояснил, что речь идет о «кассовом разрыве», потому что дефицит возник на фоне отсрочки по уплате взносов, то есть эти деньги должны поступить в казну в следующем году. «Просто эти деньги перейдут через год», — сказал он.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок. Точный перечень отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора.

По предварительной оценке, эта мера затронет 2,8 млн компаний и позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн руб. во II квартале и 500 млн руб. в III квартале. «Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков», – отметил президент.

На фоне введения западных санкций из-за военной операции на Украине правительство РФ уже объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др. Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки ИТ-отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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