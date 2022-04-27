Глава Минфина оценил дефицит бюджета в текущем году
Бюджет России в 2022 году будет дефицитным, размер дефицита составит не менее 1,6 трлн руб., заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм».
«У нас отсрочка — 1,6 трлн руб. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов», — сказал Силуанов. Итоговый дефицит бюджета будет зависеть от дальнейших мер антикризисного реагирования и действий по поддержке экономики, отметил он. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — добавил министр финансов.
Силуанов при этом пояснил, что речь идет о «кассовом разрыве», потому что дефицит возник на фоне отсрочки по уплате взносов, то есть эти деньги должны поступить в казну в следующем году. «Просто эти деньги перейдут через год», — сказал он.
25 апреля президент России Владимир Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок. Точный перечень отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора.
По предварительной оценке, эта мера затронет 2,8 млн компаний и позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн руб. во II квартале и 500 млн руб. в III квартале. «Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков», – отметил президент.
На фоне введения западных санкций из-за военной операции на Украине правительство РФ уже объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др. Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки ИТ-отрасли.