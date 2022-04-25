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Бизнес

Путин предложил предоставить дополнительную поддержку российскому бизнесу

Ведомости

Для поддержки российских компаний президент Владимир Путин предложил расширить программу гарантийной поддержки кредитования ВЭБом и предоставить отсрочку по уплате страховых взносов во II и III кварталах 2022 г. Эти предложения он озвучил на совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, у многих компаний «остается серьезной проблемой» недостаток оборотных средств на закупку сырья и комплектующих. Для восполнения дефицита он предложил распространить программу гарантийной поддержки кредитования ВЭБа не только на системообразующие предприятия, но и на крупный бизнес, занимающийся производством.

«Гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита. Считаю, что объем поддержанных кредитов по этой программе должен быть около 1 трлн 100 млрд руб.», – сказал Путин.

Предприятия, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок, могут получить отсрочку на уплату страховых взносов. «Мы много говорили по разным инструментам поддержки, говорили и о высокой ставке ЦБ, я сейчас об этом только что вспомнил, говорили о различных механизмах поддержки предприятий и отраслей, но это – системная мера, практически для всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год», – озвучил свое предложение президент.

Он уточнил, что точный перечень отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора.

«Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит II квартал текущего года, а для производственных предприятий отсрочка распространится еще и на III квартал. <…> Повторю: страховые взносы за II и III квартал необходимо будет оплатить начиная с мая 2023 г.», – уточнил сроки Путин.

По предварительной оценке, эта мера будет распространяться на 2,8 млн компаний и она позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн руб. во II квартале и 500 млн руб. в III квартале.

«Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков», – считает президент.

Путин упомянул, что для производителей могут быть предусмотрены дополнительные преференции, но только в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 г.

Президент поручил правительству подготовить предложения по критериям льготного кредитования, Минфину – предусмотреть компенсацию выпадающих доходов внебюджетных фондов. Правительству и Банку России Путин поручил «внимательно следить» за событиями и анализировать эффективность «предложенных механизмов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных