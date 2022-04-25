Путин предложил предоставить дополнительную поддержку российскому бизнесу
Для поддержки российских компаний президент Владимир Путин предложил расширить программу гарантийной поддержки кредитования ВЭБом и предоставить отсрочку по уплате страховых взносов во II и III кварталах 2022 г. Эти предложения он озвучил на совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам президента, у многих компаний «остается серьезной проблемой» недостаток оборотных средств на закупку сырья и комплектующих. Для восполнения дефицита он предложил распространить программу гарантийной поддержки кредитования ВЭБа не только на системообразующие предприятия, но и на крупный бизнес, занимающийся производством.
«Гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита. Считаю, что объем поддержанных кредитов по этой программе должен быть около 1 трлн 100 млрд руб.», – сказал Путин.
Предприятия, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок, могут получить отсрочку на уплату страховых взносов. «Мы много говорили по разным инструментам поддержки, говорили и о высокой ставке ЦБ, я сейчас об этом только что вспомнил, говорили о различных механизмах поддержки предприятий и отраслей, но это – системная мера, практически для всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год», – озвучил свое предложение президент.
Он уточнил, что точный перечень отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора.
«Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит II квартал текущего года, а для производственных предприятий отсрочка распространится еще и на III квартал. <…> Повторю: страховые взносы за II и III квартал необходимо будет оплатить начиная с мая 2023 г.», – уточнил сроки Путин.
По предварительной оценке, эта мера будет распространяться на 2,8 млн компаний и она позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн руб. во II квартале и 500 млн руб. в III квартале.
«Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков», – считает президент.
Путин упомянул, что для производителей могут быть предусмотрены дополнительные преференции, но только в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 г.
Президент поручил правительству подготовить предложения по критериям льготного кредитования, Минфину – предусмотреть компенсацию выпадающих доходов внебюджетных фондов. Правительству и Банку России Путин поручил «внимательно следить» за событиями и анализировать эффективность «предложенных механизмов».