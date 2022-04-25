Путин предложил предоставить дополнительную поддержку российскому бизнесу

Предприятия, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок, могут получить отсрочку на уплату страховых взносов. «Мы много говорили по разным инструментам поддержки, говорили и о высокой ставке ЦБ, я сейчас об этом только что вспомнил, говорили о различных механизмах поддержки предприятий и отраслей, но это – системная мера, практически для всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год», – озвучил свое предложение президент.