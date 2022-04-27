Силуанов подтвердил возможность сокращения добычи нефти в России в 2022 году
Падение добычи нефти в России в 2022 г. может составить 17%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Снижение добычи [нефти] будет? Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, как дальше будут вестись продажи энергоносителей, «сейчас пока сложно оценить», однако в прогнозах ведомства учитываются как минимум ситуация с курсом рубля, объемами добычи и ценами на энергоносители.
«Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места», — сказал Силуанов.
Ранее сегодня агентство Reuters сообщало, что добыча нефти в России по итогам 2022 г. может упасть на 17% — с 524 млн т в 2021 г. до 433,8 млн т на фоне международных санкций в связи с операцией Украине. Это будет самый низкий показатель с 2003 г., когда добыча нефти в России составляла 421 млн т. Экспорт нефти, согласно имеющемуся у агентства документу, сократится до 213,3–228,3 млн т (с 4,27 млн до 4,57 млн барр. в сутки) с 231 млн т в 2021 г.
В начале апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в России по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов. Вице-премьер отметил, что снижение добычи не является директивным и зависит от компаний. В середине апреля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало падение добычи нефти в России «в ближайшие месяцы». По оценке МЭА, с 1 апреля добыча в России уже снизилась на 700 000 б/с относительно марта, и это падение в течение месяца усилится до 1,5 млн б/с.