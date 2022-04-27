Силуанов подтвердил возможность сокращения добычи нефти в России в 2022 году

Падение добычи нефти в России в 2022 г. может составить 17%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.



«Снижение добычи [нефти] будет? Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, как дальше будут вестись продажи энергоносителей, «сейчас пока сложно оценить», однако в прогнозах ведомства учитываются как минимум ситуация с курсом рубля, объемами добычи и ценами на энергоносители.



«Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места», — сказал Силуанов.