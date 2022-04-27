Силуанов объявил о планах докапитализации Газпромбанка из ФНБ на 50 млрд рублей
Правительство России приняло решение в 2022 г. докапитализировать Газпромбанк на 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Решения о поддержке из фонда также приняты в отношении «Аэрофлота», РЖД и Дом.РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«У Газпромбанка много инфраструктурных проектов, которые требуют докапитализации. Эти инфраструктурные проекты находились в русле тех правительственных инициатив, в которых участвует этот банк», — пояснил Силуанов. В то же время докапитализация других банков, по словам министра, «неактуальна».
«Сейчас ЦБ решает вопросы путем смягчения регуляторики, этот вопрос может быть актуален попозже», — заявил Силуанов.
Газпромбанк на конец декабря 2021 г. находился на третьем месте по объемам активов (более 8,7 трлн руб.) среди российских банков после «Сбера» и ВТБ. Финансовая организация была выбрана для рублевых расчетов за газ от лица недружественных стран, поддержавших санкции против России, в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 марта.
Согласно новым требованиям, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.