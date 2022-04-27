Силуанов объявил о планах докапитализации Газпромбанка из ФНБ на 50 млрд рублей

Газпромбанк на конец декабря 2021 г. находился на третьем месте по объемам активов (более 8,7 трлн руб.) среди российских банков после «Сбера» и ВТБ. Финансовая организация была выбрана для рублевых расчетов за газ от лица недружественных стран, поддержавших санкции против России, в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 марта.



Согласно новым требованиям, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.