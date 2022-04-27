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Силуанов объявил о планах докапитализации Газпромбанка из ФНБ на 50 млрд рублей

Ведомости

Правительство России приняло решение в 2022 г. докапитализировать Газпромбанк на 50 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Решения о поддержке из фонда также приняты в отношении «Аэрофлота», РЖД и Дом.РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Будет докапитализация "Аэрофлота" из ФНБ. РЖД поможем, Дом.РФ. По Газпромбанку решение принято, 50 млрд руб.», — сказал Силуанов, не уточнив объемы поддержки для других получателей (цитата по ТАСС).

«У Газпромбанка много инфраструктурных проектов, которые требуют докапитализации. Эти инфраструктурные проекты находились в русле тех правительственных инициатив, в которых участвует этот банк», — пояснил Силуанов. В то же время докапитализация других банков, по словам министра, «неактуальна».

«Сейчас ЦБ решает вопросы путем смягчения регуляторики, этот вопрос может быть актуален попозже», — заявил Силуанов.

Газпромбанк на конец декабря 2021 г. находился на третьем месте по объемам активов (более 8,7 трлн руб.) среди российских банков после «Сбера» и ВТБ. Финансовая организация была выбрана для рублевых расчетов за газ от лица недружественных стран, поддержавших санкции против России, в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 марта.

Согласно новым требованиям, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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