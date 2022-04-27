Недельная инфляция в России ускорилась до 0,25%

Из продовольственных товаров больше всего подорожали маргарин (+2,8%), черный чай и поваренная соль (+1,8%), печенье (+1,5%), а также стерилизованное молоко, овощные консервы для детского питания и шлифованный рис (+1,4%). Вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, гречневая крупа подорожали на 1,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 1%.



Пшено и подсолнечное масло подорожали на 0,9%, молоко пастеризованное, сыры, вермишель — на 0,8%, сливочное масло и макаронные изделия — на 0,7%, сосиски, сардельки, сметана, хлеб и булочные изделия различных сортов — на 0,6%. Мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, творог, хлеб ржаной выросли в цене на 0,5%, говядина, шоколадные конфеты, обеды в общепите (кроме столовых в организациях) — на 0,4%. Баранина, мороженая рыба выросли в цене на 0,3%, водка — на 0,2%.