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Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,25%

Ведомости

За период с 16 по 22 апреля инфляция в России ускорилась до 0,25% после 0,2% неделей ранее, следует из данных Росстата. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32% (0,58% и 2,72% соответственно в 2021 г.).

Из продовольственных товаров больше всего подорожали маргарин (+2,8%), черный чай и поваренная соль (+1,8%), печенье (+1,5%), а также стерилизованное молоко, овощные консервы для детского питания и шлифованный рис (+1,4%). Вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, гречневая крупа подорожали на 1,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 1%.

Пшено и подсолнечное масло подорожали на 0,9%, молоко пастеризованное, сыры, вермишель — на 0,8%, сливочное масло и макаронные изделия — на 0,7%, сосиски, сардельки, сметана, хлеб и булочные изделия различных сортов — на 0,6%. Мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, творог, хлеб ржаной выросли в цене на 0,5%, говядина, шоколадные конфеты, обеды в общепите (кроме столовых в организациях) — на 0,4%. Баранина, мороженая рыба выросли в цене на 0,3%, водка — на 0,2%.

Больше всего подешевели за отчетную неделю сахар-песок (- 1,1%), куриные яйца (-0,8%), мясо кур и свинина (-0,2%).

Из непродовольственных товаров самый высокий рост цен был на туалетное (+2,4%) и хозяйственное мыло (+2,1%), сухие корма для домашних животных (+1,7%), и прокладки (+1,6%). Зубные пасты и туалетная бумага подорожали на 1,2%, шампуни — на 1%, стиральные порошки — на 0,8%, женские колготки — на 0,6%, подгузники — на 0,2%.

Смартфоны подешевели на 1%. Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

За предыдущую неделю c 9 по 15 апреля 2022 г. инфляция замедлилась и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. По итогам 2022 г. уровень инфляции составит 20%, следует из результатов макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей 27 апреля заявил, что базовый сценарий инфляции в России в 2022 г. — 20,7%.

Ранее по теме: Кудрин предрек «очень сложную ситуацию» для России в ближайшие два года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных