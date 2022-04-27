Кудрин предрек «очень сложную ситуацию» для России в ближайшие два года
Россияне будут жить в очень сложной ситуации в ближайшие 1,5-2 года, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.
«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», — заявил Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. — более 6%. Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в этом году более чем в 4 трлн руб.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г.
В консенсус-прогнозе ЦБ говорится, что эксперты снизили прогноз по падению ВВП в 2022 г. с 8 до 9,2%, а в 2023 г. ожидают нулевую динамику. Оценку инфляции на этот год эксперты подняли с 20 до 22%, а на 2023 г. снизили прогноз с 8 до 7,6%.