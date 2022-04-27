Кудрин предрек «очень сложную ситуацию» для России в ближайшие два года

В консенсус-прогнозе ЦБ говорится, что эксперты снизили прогноз по падению ВВП в 2022 г. с 8 до 9,2%, а в 2023 г. ожидают нулевую динамику. Оценку инфляции на этот год эксперты подняли с 20 до 22%, а на 2023 г. снизили прогноз с 8 до 7,6%.