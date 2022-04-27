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Экономика

Кудрин предрек «очень сложную ситуацию» для России в ближайшие два года

Ведомости

Россияне будут жить в очень сложной ситуации в ближайшие 1,5-2 года, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», — заявил Кудрин (цитата по «РИА Новости»). 

Он отметил, что в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. — более 6%. Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в этом году более чем в 4 трлн руб.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Минэкономразвития предварительно спрогнозировало падение ВВП России в 2022 г. на 8,8% в базовом варианте, а в консервативном — на 12,4%. Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г.

В консенсус-прогнозе ЦБ говорится, что эксперты снизили прогноз по падению ВВП в 2022 г. с 8 до 9,2%, а в 2023 г. ожидают нулевую динамику. Оценку инфляции на этот год эксперты подняли с 20 до 22%, а на 2023 г. снизили прогноз с 8 до 7,6%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных