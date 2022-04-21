Банк России представил второй после санкций консенсус-прогноз экономистов

Банк России представил второй после санкций консенсус-прогноз экономистовОпрос аналитиков выявил ухудшение оценок по ВВП и улучшение – по курсу рубля
Банк России провел опрос 27 экономистов из различных организаций и составил на основе их оценок консенсус-прогноз главных макроэкономических индикаторов. Это второй консенсус ЦБ после введения новых санкций. Относительно предыдущего варианта эксперты ухудшили свои ожидания по глубине спада ВВП в 2022 г. – с 8 до 9,2%. При этом на следующий год оценки экономики улучшены: ранее ожидался спад на 1%, в новом консенсусе зафиксирована нулевая динамика ВВП в 2023 г.
Оценка по инфляции повышена с 20 до 22% по итогам этого года. Но на 2023 г. эксперты также улучшили свои оценки темпов роста цен: они снижены с 8 до 7,6%.
При этом экономисты резко понизили прогноз по среднему курсу валюты: со 110 до 85 руб. за доллар в 2022 г. и со 118,4 до 90 руб. в 2023 г.
Медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 г. снизился на 4,4 п. п. до 14,5% годовых, за 2023 г. – на 3,7 п. п. до 10,4%, за 2024 г. – на 0,3 п. п. до 7,5%, говорится в материалах ЦБ.
Опрошенные аналитики ожидают роста безработицы до 6,9% по итогам 2022 г. с 4,3% в конце 2021 г. Затем произойдет ее снижение до 6% в 2023 г. и до 5,5% к концу 2024 г., следует из консенсуса. Кроме того, макроэкономисты повысили прогноз по номинальным зарплатам до 9,8% в 2022 г., однако понизили на 2023 г. – на 2,1 п. п. до 7,4%.
Эксперты ждут снижения стоимостного объема экспорта с $550 млрд в 2021 г. до $484 млрд в 2022 г. и до 446-448 млрд в 2023–2024 гг., говорится в материалах ЦБ. Еще больше может сократиться объем импорта в стоимостном выражении: с $379 млрд в 2021 г. до $266 млрд в 2022 г.
Согласно консенсус-прогнозу, инфляция снизится до 7,6% в конце 2023 г. и стабилизируется на уровне 5% в 2024 г.
По всем показателям диапазоны представленных аналитиками прогнозов остаются беспрецедентно широкими, в особенности на 2022 г., подчеркивается в материалах Банка России. В частности, в 2022 г. по ключевой ставке диапазон прогнозов составляет 11 процентных пунктов, по индексу потребительских цен – 20 п. п., по ВВП – 9 п. п., по курсу валюты разброс составляет от 77,5 до 130 руб. за доллар.
Ранее Росстат сообщил, что за неделю c 9 по 15 апреля 2022 г. инфляция продолжила замедляться и составила 0,20% после 0,66% неделей ранее. С начала года цены выросли на 11,05%. По данным Минэкономразвития, на 15 апреля инфляция в годовом выражении составила 17,62%. В марте 2022 г. индекс потребительских цен в России увеличился в 7 раз с февральских значений, с 1,17 до 7,61%, – это новый рекорд месячной инфляции с января 1999 г.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совфеде 13 апреля заявил, что инфляция в России по итогам года может ускориться до 17-20%.
Обновленного макропрогноза Минэкономразвития пока не представило. В ЦМАКП прогнозировали падение ВВП в 2022 г. на 6,3–6,6%, инфляцию – на уровне 20–23%. Экономисты ИНП РАН представили два прогноза развития экономики: в «реалистичном» варианте при условии масштабной антикризисной поддержки государства ожидается падение ВВП на 5,1% в этом году, пессимистичный предусматривает падение показателя на 15%.
В январе ВВП России увеличился на 6,6%, следует из данных министерства. Оценок по динамике ВВП за февраль и март Минэкономразвития и Росстат пока не представили. По данным статистического ведомства, в 2021 г. экономика России выросла на 4,7% после падения на 2,7% в 2020 г.