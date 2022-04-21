Банк России представил второй после санкций консенсус-прогноз экономистов

Опрошенные аналитики ожидают роста безработицы до 6,9% по итогам 2022 г. с 4,3% в конце 2021 г. Затем произойдет ее снижение до 6% в 2023 г. и до 5,5% к концу 2024 г., следует из консенсуса. Кроме того, макроэкономисты повысили прогноз по номинальным зарплатам до 9,8% в 2022 г., однако понизили на 2023 г. – на 2,1 п. п. до 7,4%.