Госдума утвердила Эльвиру Набиуллину на должность главы ЦБ

Госдума утвердила Эльвиру Набиуллину на должность главы ЦБОна вступит в третий срок на фоне финансовой блокады России западными странами
Депутаты Госдумы переназначили Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России еще на пять лет: «за» проголосовали 338 (75,1%), «против» – 83 (18,4%). Кандидатуру Набиуллиной на пост руководителя ЦБ 18 марта внес президент Владимир Путин. Это будет ее третий срок подряд. Таким образом, Набиуллина стала первым председателем Центробанка, который будет занимать эту должность 14 лет. Предшественник Набиуллиной Сергей Игнатьев возглавлял Банк России с 2002 по 2013 гг.
Фракции «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ выступили против переназначения Набиуллиной, заявили их представители на заседании.
Ряд недружественных стран заморозил почти половину золотовалютных резервов страны, которые накопил ЦБ, – порядка $300 млрд. Это привело к тому, что ЦБ больше не мог совершать валютные интервенции для поддержки курса рубля, покупая валюту на рынке. Кроме того, у Минфина возникли проблемы с исполнением обязательств по валютным долгам, так как выплаты производились за счет резервов ЦБ. Набиуллина после начала спецоперации оказалась в санкционных списках уже двух стран – Канады и Австралии, а ее первый заместитель Ксения Юдаева (из–за нахождения в набсовете подсанкционного «ФК Открытие») попала под санкции США. Но ЦБ намерен оспаривать в судах решения о блокировке резервов «такой большой страны», говорила Набиуллина.
Приоритеты Набиуллиной
Выступая 21 апреля перед депутатами во время рассмотрения повестки своего переназначения, Набиуллина рассказала о собственном видении приоритетов ЦБ на будущее. Главная и ключевая задача регулятора, по ее словам, – обеспечить доступность финансовых ресурсов для структурной перестройки экономики. Набиуллину ряд фракций упрекал в методах борьбы ЦБ с инфляцией повышением ставки до 20%, которая остановила кредитование экономики. «Я считаю, что борьба с инфляцией – важнейшая задача и она не может стать второстепенной», – отметила Набиуллина, добавив, что монетарная политика ЦБ должна быть сбалансированной и направленной на снижение инфляции, но не любым способом (как, например, печатание денег). ЦБ планирует достичь таргета по инфляции в 4%, но, как отметила Набиуллина, произойдет это не раньше 2024 г. С начала года цены выросли к 15 апреля на 11,05%, в годовом выражении инфляция достигла 17,62%.
Снижать инфляцию стоит плавно, считает Набиуллина, лишь увеличивая производство товаров и услуг, но если не решать вопросы логистики и проблем производства из-за санкций, то стимулирование спроса другими способами выльется в рост цен. По ее словам, бизнес будет выстраивать новые каналы и поставки, но на издержки будут давить стоимость импорта и более дорогая логистика, поэтому инфляция будет оставаться выше таргета ЦБ еще несколько лет. По мере снижения инфляции будут снижаться и ставки по кредитам. Именно снижение инфляции вместе с ее предсказуемостью дает длинные кредиты в экономике, считает Набиуллина. Но банковские кредиты – не единственный способ финансирования экономики, надо развивать другие формы привлечения средств, в том числе через облигации, считает глава ЦБ.
Второй приоритет Набиуллиной – развитие расчетной инфраструктуры страны вместе с выстраиванием системы международных расчетов. По словам Набиуллиной, последние годы все расчеты с другими странами, в том числе дружественными, шли «по старинке» – в долларах, через международную систему передачи межбанковских сообщений SWIFT. Но ситуация поменялась – попавшие под санкции компании не могут нормально платить по своим долгам в валюте, а подсанкционные банки к тому же оказались отключенными от SWIFT. Но ЦБ на этот случай еще в 2014 г. создал аналог SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет проводить платежи между банками, которые к ней подключены (сейчас 331 участник). Сейчас пользователями СПФС являются все российские банки и 52 иностранные организации из 12 стран, говорила Набиуллина.
ЦБ понимает, что надо развивать и ускорять расчеты в других национальных валютах, работать над присоединением новых иностранных игроков к СПФС.
Третье направление регулятора на будущее – настройка банковского регулирования. ЦБ, по словам Набиуллина, предстоит переосмысление его подходов, чтобы банки продолжали финансировать экономику в условиях ее трансформации.
Затронула глава Банка России и необходимость поддержки миллионов розничных инвесторов в контексте того, что сбережения людей трансформируются в инвестиции в экономику. Регулятор в связи с этим не должен ослаблять свой поведенческий надзор, который следит за тем, как финансовые организации работают с клиентами. Внимание ЦБ к этому не должно ослабевать, особенно сейчас когда некоторые участники могут «попытаться ловить рыбку в мутной воде», отметила Набиуллина.
Четвертый приоритет ЦБ – технологическое развитие финансового сектора, несмотря на санкции. Финансовый сектор один из самых продвинутых технологически в России и мире, но останавливаться на достигнутом нельзя, считает Набиуллина. Ключевое направление здесь – создание и запуск цифрового рубля. ЦБ уже в 2023 г. планирует начать проводить пилотные расчеты в реальной экономике в цифровых рублях. Он также должен сделать дешевле расчеты для компаний и граждан.
Среди других направлений работы ЦБ – борьба с кибермошенничеством.
Борьба с кризисом
Российская экономика вступает в период структурной перестройки, заявила Набиуллина в Госдуме 21 апреля. По ее мнению, изменения обязательно затронут финансовую сферу, которая «должна переориентироваться на выполнение задачи перед экономикой». Активный период трансформации экономики начнется во II – начале III квартала этого года, уточнила председатель ЦБ. Какое-то время экономика сможет жить за счет накопленных запасов, но они конечны, добавила она.
Через четыре дня после начала спецоперации ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Точно так же регулятор поступал в кризисном 2014 г., подняв ставку с 10,5 до 17%. Это делается для того, чтобы компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения: банки быстро отреагировали на ставку и предлагали гражданам короткие депозиты под 20–23%. С другой стороны, подобный уровень ставок делает практически невозможным кредитование экономики – стоимость кредитов становится слишком дорогой.
По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления ЦБ приступает к снижению ставки, чтобы дать возможность для кредитования экономики. С 11 апреля ключевая ставка стала 17%, а банки начали снижать ставки по кредитам и депозитам. ЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на следующих заседаниях, уточнила Набиуллина во время выступления в Госдуме 21 апреля. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 29 апреля.
Для борьбы с оттоком капитала и в ответ на санкции Банк России ввел жесткие валютные ограничения. Иностранные инвесторы не могут продавать ценные бумаги на российских биржах, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, а инвесторам заблокировали выход из российских активов. ЦБ запретил снимать с открытых до 9 марта валютных счетов и вкладов более $10 000 наличными (позже ЦБ разрешил снимать этот эквивалент в евро), а до 18 апреля банки не могли продавать наличную валюту гражданам за рубли. Вывозить за рубеж можно максимум $10 000 наличных на человека. Переводы физлиц–резидентов за рубеж сначала были ограничены суммой $5000 в месяц, с недавнего времени сумма выросла до $10 000. До 11 апреля действовала комиссия в 12% на покупку валюты через брокеров.
После того как фондовый рынок обвалился до рекордного за всю историю уровня, ЦБ с 28 февраля остановил торги на Московской бирже – торги акциями возобновились лишь 24 марта.
Банк России еще после первых санкций в 2014 г. начал готовить платежную инфраструктуру страны к своей автономности. ЦБ вместе со СПФС создал Национальную систему платежных карт (НСПК) – благодаря тому, что НСПК обрабатывает все платежи, карты Visa и Mastercard продолжают работать внутри страны. НСПК также является оператором платежной системы «Мир», чьи карты банки начали активнее выпускать после того, как Visa и Mastercard остановили обслуживание российских карт. Совместно с НСПК регулятор развивает Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.
Предъявить за резервы
Депутаты во время выступления в Госдуме в основном высказывали ЦБ свои претензии относительно «потери» половины резервов, которые ЦБ хранил за рубежом, а не внутри страны. На это Набиуллина заявила, что Россия – страна с нерезервной валютой, поэтому ЦБ должен иметь возможность стабилизировать внутренний валютный рынок в условиях кризиса. А внутренний валютный рынок преимущественно был в долларах и евро, потому что «львиная доля» экспорта и импорта торгуется именно в этих валютах. «В них выражены и обязательства компаний, банков, государства, вклады в банках, поэтому долларово–евровая часть резервов нужна для отражения вот таких финансовых угроз», отметила Набиуллина.
Но ЦБ понимал риски, поэтому последовательно в течение многих лет диверсифицировал резервы, наращивая доли золота и юаня. С конца 2013-го по конец 2021 г. доля доллара в резервах сократилась почти в 4 раза – с 41,6 до 10,9%, доля золота выросла в 2,5 раза – с 8,3 до 21,5%. А доля юаня – с нуля до 17%.
«За 5 лет у нас доля валютных активов и пассивов, обязательств банков снизилась в 1,5 раза», – отметила Набиуллина. В ответ на заморозку резервов ЦБ ввел зеркальную меру и на сопоставимую сумму заморозил активы иностранных инвесторов в России.
Кроме того, правительство сможет тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ, часть золотовалютных резервов), несмотря на заморозку активов за рубежом, сообщила Набиуллина.
«Несмотря на то что часть резервов заморожена, мы будем передавать деньги правительству в рамках трат ими из ФНБ. Просто мы не можем зеркалировать это, как было раньше, на валютном рынке, мы не сможем продавать валюту. Но у нас здесь есть вот этот инструмент ограничения по движению капитала. Поэтому объем ресурсов, который правительство может направить в экономику, не будет зависеть от того, заморожены или не заморожены резервы. И, насколько я знаю, правительство предполагает осуществлять такие расходы», – сказала Набиуллина.