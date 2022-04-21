Госдума утвердила Эльвиру Набиуллину на должность главы ЦБ

Выступая 21 апреля перед депутатами во время рассмотрения повестки своего переназначения, Набиуллина рассказала о собственном видении приоритетов ЦБ на будущее. Главная и ключевая задача регулятора, по ее словам, – обеспечить доступность финансовых ресурсов для структурной перестройки экономики. Набиуллину ряд фракций упрекал в методах борьбы ЦБ с инфляцией повышением ставки до 20%, которая остановила кредитование экономики. «Я считаю, что борьба с инфляцией – важнейшая задача и она не может стать второстепенной», – отметила Набиуллина, добавив, что монетарная политика ЦБ должна быть сбалансированной и направленной на снижение инфляции, но не любым способом (как, например, печатание денег). ЦБ планирует достичь таргета по инфляции в 4%, но, как отметила Набиуллина, произойдет это не раньше 2024 г. С начала года цены выросли к 15 апреля на 11,05%, в годовом выражении инфляция достигла 17,62%.