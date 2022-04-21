ЦБ сообщил о росте золотовалютных резервов России на $1,7 млрд за неделю
Золотовалютные резервы России с 8 по 15 апреля выросли на $1,7 млрд, или на 0,3%, до $611,1 млрд, сообщает пресс-служба Банка России. По состоянию на 8 апреля объем резервов составлял $609,4 млрд.
После начала военной операции на Украине ряд стран ввели санкции против ЦБ, заморозив активы российского регулятора. Меры, ограничивающие расчетные операции с резервами России, ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, в результате чего почти половина золотовалютных резервов страны оказалась замороженной. Несколько стран ввели персональные санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.
19 апреля Набиуллина заявляла о намерении регулятора вернуть международные резервы страны и судиться с заблокировавшими их организациями. «Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – подчеркивала она. В ЕС в ответ на заявление Набиуллиной признали право регулятора оспорить заморозку активов в суде — подсанкционные лица могут апеллировать решения в суде Европейского союза, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. Но ЕС считает, что его юрисдикция на его стороне: санкции вводились из-за спецоперации на Украине, а этого, считают в ЕС, достаточно для обоснования блокировки резервов Банка России.
Банк России — первый крупный центробанк, против которого были введены столь масштабные санкции. Штаты уже замораживали центробанкам Ирана, Венесуэлы, Ливии, Северной Кореи и Сирии доступ к их активам. После захвата власти «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение) США заблокировали Центробанку Афганистана доступ к резервам. Активы ливийского и сирийского центральных банков также блокировали в ЕС и Великобритании.