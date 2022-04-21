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Экономика / Финансы

ЦБ сообщил о росте золотовалютных резервов России на $1,7 млрд за неделю

Ведомости

Золотовалютные резервы России с 8 по 15 апреля выросли на $1,7 млрд, или на 0,3%, до $611,1 млрд, сообщает пресс-служба Банка России. По состоянию на 8 апреля объем резервов составлял $609,4 млрд.

После начала военной операции на Украине ряд стран ввели санкции против ЦБ, заморозив активы российского регулятора. Меры, ограничивающие расчетные операции с резервами России, ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, в результате чего почти половина золотовалютных резервов страны оказалась замороженной. Несколько стран ввели персональные санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

19 апреля Набиуллина заявляла о намерении регулятора вернуть международные резервы страны и судиться с заблокировавшими их организациями. «Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – подчеркивала она. В ЕС в ответ на заявление Набиуллиной признали право регулятора оспорить заморозку активов в суде — подсанкционные лица могут апеллировать решения в суде Европейского союза, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. Но ЕС считает, что его юрисдикция на его стороне: санкции вводились из-за спецоперации на Украине, а этого, считают в ЕС, достаточно для обоснования блокировки резервов Банка России.

Банк России — первый крупный центробанк, против которого были введены столь масштабные санкции. Штаты уже замораживали центробанкам Ирана, Венесуэлы, Ливии, Северной Кореи и Сирии доступ к их активам. После захвата власти «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение) США заблокировали Центробанку Афганистана доступ к резервам. Активы ливийского и сирийского центральных банков также блокировали в ЕС и Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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