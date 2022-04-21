ЦБ сообщил о росте золотовалютных резервов России на $1,7 млрд за неделю

19 апреля Набиуллина заявляла о намерении регулятора вернуть международные резервы страны и судиться с заблокировавшими их организациями. «Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – подчеркивала она. В ЕС в ответ на заявление Набиуллиной признали право регулятора оспорить заморозку активов в суде — подсанкционные лица могут апеллировать решения в суде Европейского союза, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. Но ЕС считает, что его юрисдикция на его стороне: санкции вводились из-за спецоперации на Украине, а этого, считают в ЕС, достаточно для обоснования блокировки резервов Банка России.