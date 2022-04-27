Реальные располагаемые доходы россиян упали на 1,2% в I квартале
Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2022 г. снизились на 1,2% в годовом выражении после нулевой динамики в IV квартале 2021 г., сообщил Росстат.
«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в I квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,2%», — говорится в сообщении статистического ведомства.
По уточненным данным Росстата, за аналогичный период прошлого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4%, во II квартале 2021 г. выросли на 7%, в третьем — на 8,9%, а в четвертом — не изменились. По итогам 2021 г. рост был уточнен до 3% по сравнению с более ранней оценкой в 3,1%.
Рост реальных зарплат (средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции) в феврале ускорился до 2,6% в годовом выражении с 1,9% в январе, добавили в Росстате.
Ранее сегодня Росстат сообщил, что за период с 16 по 22 апреля инфляция в России ускорилась до 0,25% после 0,2% неделей ранее. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32% (0,58% и 2,72% соответственно в 2021 г.).