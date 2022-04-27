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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян упали на 1,2% в I квартале

Ведомости

Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2022 г. снизились на 1,2% в годовом выражении после нулевой динамики в IV квартале 2021 г., сообщил Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в I квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,2%», — говорится в сообщении статистического ведомства.

По уточненным данным Росстата, за аналогичный период прошлого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4%, во II квартале 2021 г. выросли на 7%, в третьем — на 8,9%, а в четвертом — не изменились. По итогам 2021 г. рост был уточнен до 3% по сравнению с более ранней оценкой в 3,1%.

Рост реальных зарплат (средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции) в феврале ускорился до 2,6% в годовом выражении с 1,9% в январе, добавили в Росстате.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что за период с 16 по 22 апреля инфляция в России ускорилась до 0,25% после 0,2% неделей ранее. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32% (0,58% и 2,72% соответственно в 2021 г.).

Ранее по теме: Недельная инфляция в России ускорилась до 0,25%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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