Реальные располагаемые доходы россиян упали на 1,2% в I квартале

По уточненным данным Росстата, за аналогичный период прошлого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4%, во II квартале 2021 г. выросли на 7%, в третьем — на 8,9%, а в четвертом — не изменились. По итогам 2021 г. рост был уточнен до 3% по сравнению с более ранней оценкой в 3,1%.