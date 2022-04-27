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Правительство создаст рейтинг добросовестных налогоплательщиков

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и общественной организации «Деловая Россия» рассмотреть вопрос о создании рейтинга добросовестных налогоплательщиков, которые могут стать получателями налоговых преференций, следует из перечня поручений главы государства.

Рейтинг будет составляться с учетом уровня налоговой нагрузки, льготы от государства будут получать его лидеры, уточняется в документе. Доклад о возможной реализации проекта должны представить до 20 мая, ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.

В этот же срок Мишустин и Репик должны предусмотреть льготы для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по франшизе. Путин предложил рассмотреть возможность субсидирования им процентных ставок по кредитам, предоставленным им для приобретения франшизы и развития такого бизнеса, или для замещения иностранных компаний, приостановивших деятельность в России.

Кроме того, правительство совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и администрацией президента должны до 1 июня обеспечить внесение в законодательство России поправок, предусматривающих отказ от возбуждения уголовного дела по налоговым статьям в случае уплаты недоимки, пени и штрафов в полном объеме, а также сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных