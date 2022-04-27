Правительство создаст рейтинг добросовестных налогоплательщиков

Кроме того, правительство совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и администрацией президента должны до 1 июня обеспечить внесение в законодательство России поправок, предусматривающих отказ от возбуждения уголовного дела по налоговым статьям в случае уплаты недоимки, пени и штрафов в полном объеме, а также сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям.