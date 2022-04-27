Правительство создаст рейтинг добросовестных налогоплательщиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству и общественной организации «Деловая Россия» рассмотреть вопрос о создании рейтинга добросовестных налогоплательщиков, которые могут стать получателями налоговых преференций, следует из перечня поручений главы государства.
Рейтинг будет составляться с учетом уровня налоговой нагрузки, льготы от государства будут получать его лидеры, уточняется в документе. Доклад о возможной реализации проекта должны представить до 20 мая, ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.
В этот же срок Мишустин и Репик должны предусмотреть льготы для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по франшизе. Путин предложил рассмотреть возможность субсидирования им процентных ставок по кредитам, предоставленным им для приобретения франшизы и развития такого бизнеса, или для замещения иностранных компаний, приостановивших деятельность в России.
Кроме того, правительство совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и администрацией президента должны до 1 июня обеспечить внесение в законодательство России поправок, предусматривающих отказ от возбуждения уголовного дела по налоговым статьям в случае уплаты недоимки, пени и штрафов в полном объеме, а также сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям.