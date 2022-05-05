«Лукойл» стал владельцем 50% «Меретояханефтегаза»

Предприятие «Меретояханефтегаз» владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались ранее в 1,1 млрд т нефти. Активы «Меретояханефтегаза» перспективны с точки зрения освоения расположенных там ачимовских отложений – основного источника поддержания объемов добычи на зрелых месторождениях в ЯНАО, но более сложных для освоения в том числе из-за глубины залегания (около 4000 м) нефтеносных пластов.