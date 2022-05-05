«Лукойл» стал владельцем 50% «Меретояханефтегаза»
«Лукойл» интересовался «Меретояханефтегазом» еще в июне 2021 г., тогда же нефтегазовая обсуждала совместное участие в бизнесе с «Газпромнефтью». В прошлом году компании заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале. «Луйкойл» заплатит «Газпром нефти» 52 млрд руб. за 50% в СП Меретояха, включая переуступку по займам на 35 млрд руб.
Предприятие «Меретояханефтегаз» владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались ранее в 1,1 млрд т нефти. Активы «Меретояханефтегаза» перспективны с точки зрения освоения расположенных там ачимовских отложений – основного источника поддержания объемов добычи на зрелых месторождениях в ЯНАО, но более сложных для освоения в том числе из-за глубины залегания (около 4000 м) нефтеносных пластов.