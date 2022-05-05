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«Лукойл» стал владельцем 50% «Меретояханефтегаза»

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«Лукойл» приобрел 50% в совместном предприятии (СП) с «Газпром нефтью» на базе проекта «Меретояханефтегаз» в ЯНАО, следует из данных ЕГРЮЛ. Таким образом, компании завершили процесс создания совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаза».

«Лукойл» интересовался «Меретояханефтегазом» еще в июне 2021 г., тогда же нефтегазовая обсуждала совместное участие в бизнесе с «Газпромнефтью». В прошлом году компании заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале. «Луйкойл» заплатит «Газпром нефти» 52 млрд руб. за 50% в СП Меретояха, включая переуступку по займам на 35 млрд руб.

Предприятие «Меретояханефтегаз» владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались ранее в 1,1 млрд т нефти. Активы «Меретояханефтегаза» перспективны с точки зрения освоения расположенных там ачимовских отложений – основного источника поддержания объемов добычи на зрелых месторождениях в ЯНАО, но более сложных для освоения в том числе из-за глубины залегания (около 4000 м) нефтеносных пластов.

Ранее по теме: «Лукойл» заинтересовался ямальской нефтью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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