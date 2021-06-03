«Лукойл» заинтересовался ямальской нефтью

В качестве якорного партнера для добычи на этих месторождениях «Газпром нефть» рассматривала англо-голландскую Shell. Летом 2019 г. компании заключили соглашение, которое предусматривало создание паритетного совместного предприятия (СП) на базе «Меретояханефтегаза». Подписание документа состоялось (с помпой) на ПМЭФ-2019. Однако в прошлом году под нажимом пандемии коронавируса Shell вынуждена была снизить сразу на 20% (до $20 млрд) планы по размеру капитальных вложений. В результате нефтяной гигант отказался от участия в ряде проектов, включая создание завода по выпуску сжиженного природного газа в США. В апреле 2020 г. Shell сообщила о том, что отказывается от СП на базе «Меретояханефтегаза». Сегодня наиболее крупным проектом двух компаний остается Salym Petroleum Development – паритетное СП по освоению Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири, созданное в 1996 г.