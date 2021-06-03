«Лукойл» заинтересовался ямальской нефтью

«Лукойл» заинтересовался ямальской нефтьюПартнер нужен «Газпром нефти» для финансовой подпитки проекта
«Лукойл» договаривается с «Газпром нефтью» о возможном участии в ее ямальском проекте «Меретояханефтегаз», интерес к которому ранее проявляла англо-голландская Shell. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня сообщил журналистам глава «Лукойла» Вагит Алекперов.
«По Меретояхе мы ведем консультации», – сказал он. При этом о совместном освоении сахалинских месторождений «Газпром нефти» («Нептун» и «Тритон») переговоров, по словам Алекперова, в настоящее время не ведется. В 2020 г. «Коммерсантъ» сообщал о том, что «Лукойл» может принять участие в этом проекте.
Предприятие «Меретояханефтегаз» владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались ранее в 1,1 млрд т нефти. Активы «Меретояханефтегаза» перспективны с точки зрения освоения расположенных там ачимовских отложений – основного источника поддержания объемов добычи на зрелых месторождениях в ЯНАО, но более сложных для освоения в том числе из-за глубины залегания (около 4000 м) нефтеносных пластов.
В качестве якорного партнера для добычи на этих месторождениях «Газпром нефть» рассматривала англо-голландскую Shell. Летом 2019 г. компании заключили соглашение, которое предусматривало создание паритетного совместного предприятия (СП) на базе «Меретояханефтегаза». Подписание документа состоялось (с помпой) на ПМЭФ-2019. Однако в прошлом году под нажимом пандемии коронавируса Shell вынуждена была снизить сразу на 20% (до $20 млрд) планы по размеру капитальных вложений. В результате нефтяной гигант отказался от участия в ряде проектов, включая создание завода по выпуску сжиженного природного газа в США. В апреле 2020 г. Shell сообщила о том, что отказывается от СП на базе «Меретояханефтегаза». Сегодня наиболее крупным проектом двух компаний остается Salym Petroleum Development – паритетное СП по освоению Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири, созданное в 1996 г.
Примечательно, что также 3 июня на другом мероприятии в рамках ПМЭФ-2021 глава «Газпром нефти» Александр Дюков уверял, что отсутствие партнера не мешает компании «реализовывать проекты по освоению месторождений в периметре Меретояхи». Ранее компания также заявляла, что сможет продолжить их разработку самостоятельно. В феврале этого года «Газпромнефть-развитие» («дочка» «Газпром нефти») сообщала, что с начала промышленного освоения на Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении было добыто 500 000 т нефти.
При этом Дюков подчеркнул, что «Газпром нефть» не исключает привлечения партнеров, в том числе возврат в проект Shell, если компания «выразит такое желание». А в феврале 2021 г. заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич прямо говорил, что изначально «Газпром нефть» не планировала самостоятельно финансировать этот проект и в настоящее время возобновила поиск партнеров.
Аналитик по нефтегазовому сектору «Атона» Анна Бутко говорит, что после выхода Shell из проекта «Газпром нефть» решила сама финансировать проект «Меретояханефтегаза», что было одной из причин превышения общих капитальных затрат «Газпром нефти» по итогам 2020 г. против изначальных прогнозов. При этом компания стремится привлекать партнеров для реализации масштабных проектов, чтобы разделить риски и оптимизировать капитальные затраты. Эксперт также добавила, что при этом с точки зрения технологической оснащенности «Газпром нефть» уже зарекомендовала себя как один из лидеров на рынке, который фокусируется на трудных запасах.
У «Газпром нефти» действительно уже есть опыт в разработке сложных с геологической точки зрения ачимовских месторождений (они залегают на глубине около 4000 м в отличие от более простых в освоении сеноманских, находящих на 1000–1700 м. – «Ведомости»), соглашается директор аналитической группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Юлия Бучнева. При этом найти партнера для «Меретояханефтегаза» из числа отечественных компаний, по ее мнению, будет проще, чем среди европейских, которые в целом сокращают свое присутствие в нефтегазовых проектах под влиянием климатической повестки.