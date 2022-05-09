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Вице-премьер Новак сообщил о новых покупателях российской нефти

Ведомости

Добыча нефти в России в мае может восстановиться после ее снижения в апреле, сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Александра Новака.

По словам вице-премьера, показатели начала мая уже улучшились по сравнению с началом апреля. «Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – отметил Новак.

По словам Новака, российские компании уже начали продавать нефть новым покупателям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), из-за чего объем поставок уже вырос.

В России рассматривают возможность старта новых инфраструктурных проектов, которые позволят диверсифицировать поставки нефти, уже создана рабочая группа, рассказал Новак.

Ранее по теме: Правительство ожидает падения добычи нефти в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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