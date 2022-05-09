Вице-премьер Новак сообщил о новых покупателях российской нефти
Добыча нефти в России в мае может восстановиться после ее снижения в апреле, сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Александра Новака.
По словам вице-премьера, показатели начала мая уже улучшились по сравнению с началом апреля. «Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – отметил Новак.
По словам Новака, российские компании уже начали продавать нефть новым покупателям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), из-за чего объем поставок уже вырос.
В России рассматривают возможность старта новых инфраструктурных проектов, которые позволят диверсифицировать поставки нефти, уже создана рабочая группа, рассказал Новак.