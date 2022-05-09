Вице-премьер Новак сообщил о новых покупателях российской нефти

По словам вице-премьера, показатели начала мая уже улучшились по сравнению с началом апреля. «Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – отметил Новак.