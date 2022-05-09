Содержание замороженного имущества россиян будет стоить Италии €13,7 млн в год

Правительство рассчитывает, что после снятия санкций собственники имущества заберут его и возместят расходы – на это им будет дано 180 дней. После истечения срока итальянские власти смогут продать это имущество или его часть – например, находящиеся внутри предметы искусства. Если яхты не удастся продать, они могут быть переведены во флот местных служб.