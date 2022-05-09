Содержание замороженного имущества россиян будет стоить Италии €13,7 млн в год
Содержание замороженного имущества попавших под западные санкции российских граждан в Италии обойдется местному правительству в €13,7 млн в 2022 г., сообщил ТАСС со ссылкой на La Repubblica. По подсчетам газеты, сейчас общая стоимость вилл и яхт попавших под санкции россиян в Италии составляет около €2 млрд.
Возникающие расходы власти планируют возместить после снятия санкций за счет взимания платы с владельцев, или путем продажи замороженного имущества. Итальянские власти готовят поправки к правительственному декрету о сокращении расходов при исполнении обязательств по обеспечению сохранности такой собственности: вместо осуществления «всех необходимых действий» будут достаточны «необходимые и минимальные для избежания ущерба» действия.
Правительство рассчитывает, что после снятия санкций собственники имущества заберут его и возместят расходы – на это им будет дано 180 дней. После истечения срока итальянские власти смогут продать это имущество или его часть – например, находящиеся внутри предметы искусства. Если яхты не удастся продать, они могут быть переведены во флот местных служб.
9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам-членам обсудить изъятие замороженных российских валютных резервов в пользу Украины. Ранее о том, что конфискованное имущество российских граждан может быть направлено на восстановление Украины, заявлял и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В МИД России выражают несогласие с такими методами.