Автомобильные запчасти в марте — апреле подорожали на 30%
Сложности с поставками импортных бамперов, стекол, фар и других кузовных элементов привели к их дефициту и подорожанию в среднем на 30%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф-страхования».
Больше всего подорожали бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно, также на 32% — передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%, стекла — на 26%.
Больше всего подорожали детали для Ford — на 83%. Запчасти для Subaru выросли в цене на 48%, Mercedes — на 44%. Детали для BMW выросли в цене на 41%, а для Audi — на 39%. Детали для Mitsubishi и Renault выросли в цене на 34%, Volvo — на 33%, Skoda — 31%, Mazda — 29%.
Запчасти для Lada подорожали на 27% — российский производитель не вошел в десятку брендов с наиболее выросшими в цене деталями. В целом кузовных запчастей на складах в России может хватить еще на два-четыре месяца, считают опрошенные газетой эксперты. Лучше ситуация с расходниками.
Рост цен на автозапчасти и их ограниченная доступность уже привели к тому, что Банк России позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса.
Ранее сообщалось, что, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей в России в апреле 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 78,5%. Это худший месячный результат продаж за всю историю наблюдений ассоциации, включая 2020 г.