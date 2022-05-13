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Автомобильные запчасти в марте — апреле подорожали на 30%

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Сложности с поставками импортных бамперов, стекол, фар и других кузовных элементов привели к их дефициту и подорожанию в среднем на 30%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф-страхования».

Больше всего подорожали бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно, также на 32% — передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%, стекла — на 26%.

Больше всего подорожали детали для Ford — на 83%. Запчасти для Subaru выросли в цене на 48%, Mercedes — на 44%. Детали для BMW выросли в цене на 41%, а для Audi — на 39%. Детали для Mitsubishi и Renault выросли в цене на 34%, Volvo — на 33%, Skoda — 31%, Mazda — 29%.

Запчасти для Lada подорожали на 27% — российский производитель не вошел в десятку брендов с наиболее выросшими в цене деталями. В целом кузовных запчастей на складах в России может хватить еще на два-четыре месяца, считают опрошенные газетой эксперты. Лучше ситуация с расходниками.

Рост цен на автозапчасти и их ограниченная доступность уже привели к тому, что Банк России позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса,  продажи новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей в России в апреле 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 78,5%. ​​Это худший месячный результат продаж за всю историю наблюдений ассоциации, включая 2020 г.

Ранее по теме: Продажи новых автомобилей в России за апрель упали на более чем 78%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных