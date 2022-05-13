Автомобильные запчасти в марте — апреле подорожали на 30%

Больше всего подорожали детали для Ford — на 83%. Запчасти для Subaru выросли в цене на 48%, Mercedes — на 44%. Детали для BMW выросли в цене на 41%, а для Audi — на 39%. Детали для Mitsubishi и Renault выросли в цене на 34%, Volvo — на 33%, Skoda — 31%, Mazda — 29%.