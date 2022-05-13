«Новатэк» получил разрешение на листинг депозитарных расписок за рубежом

Закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитетов 16 апреля подписал президент России Владимир Путин. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга.