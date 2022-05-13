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Бизнес

«Новатэк» получил разрешение на листинг депозитарных расписок за рубежом

Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России разрешила «Новатэку» продолжить обращение глобальных депозитарных расписок (ГДР) за пределами страны, сообщили в компании.

Таким образом «Новатэку» можно продолжить программу ГДР, несмотря на вступивший в силу 27 апреля закон, который запретил размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

12 мая аналогичное разрешение получил «Норильский никель» сроком на один год – до 28 апреля 2023 г. С аналогичным заявлением 27 апреля в Минфин обратилась АФК «Система».

3 марта Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне спецоперации на Украине. В список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.

Закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитетов 16 апреля подписал президент России Владимир Путин. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных