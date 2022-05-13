«Новатэк» получил разрешение на листинг депозитарных расписок за рубежом
Таким образом «Новатэку» можно продолжить программу ГДР, несмотря на вступивший в силу 27 апреля закон, который запретил размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов.
12 мая аналогичное разрешение получил «Норильский никель» сроком на один год – до 28 апреля 2023 г. С аналогичным заявлением 27 апреля в Минфин обратилась АФК «Система».
3 марта Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне спецоперации на Украине. В список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.
Закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитетов 16 апреля подписал президент России Владимир Путин. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Требование о делистинге коснется более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга.