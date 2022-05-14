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Экономика

Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Ведомости

Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы из-за жары и роста цен, передает Reuters. Мера не коснется поставок в страны «для удовлетворения потребностей в продовольственной безопасности».

Правительство Индии ввело запрет в субботу, спустя несколько дней после того, как власти объявили о планах отгрузить за год рекордные 10 млн т пшеницы, отмечает агентство. Покупатели рассчитывали на поставки на фоне их падения после начала боевых действий на Украине. Индия планировала направить торговые делегации в Марокко, Тунис, Индонезию и Филиппины для изучения способов увеличения поставок.

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«Мы ожидали ограничения экспорта через два-три месяца, но, похоже, цифры инфляции изменили мнение правительства», — цитирует агентство дилера одной компаний Мумбаи.

В прошлом году Индия экспортировала рекордные 7 млн т пшеницы, что на 250% больше, чем годом ранее, пишет Reuters. На некоторых спотовых рынках цены на пшеницу в Индии выросли до 25 000 рупий ($322,71) за тонну по сравнению с установленной государством минимальной ценой в 20 150 рупий.

Ранее о намерении Дели заместить часть выпадающей из-за российско-украинского конфликта пшеницы сообщало Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. В конце марта стало известно, что Индия завершает переговоры о начале поставок пшеницы в Египет – крупнейший мировой импортер этого вида зерновых (в 2021 г. импорт составил 6,1 млн т, по данным египетского правительства). Из них 4,2 млн т, или 69,4%, было поставлено из России и 651 000 т, или 10,7%, с Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных