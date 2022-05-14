Индия ввела запрет на экспорт пшеницы
Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы из-за жары и роста цен, передает Reuters. Мера не коснется поставок в страны «для удовлетворения потребностей в продовольственной безопасности».
Правительство Индии ввело запрет в субботу, спустя несколько дней после того, как власти объявили о планах отгрузить за год рекордные 10 млн т пшеницы, отмечает агентство. Покупатели рассчитывали на поставки на фоне их падения после начала боевых действий на Украине. Индия планировала направить торговые делегации в Марокко, Тунис, Индонезию и Филиппины для изучения способов увеличения поставок.
«Мы ожидали ограничения экспорта через два-три месяца, но, похоже, цифры инфляции изменили мнение правительства», — цитирует агентство дилера одной компаний Мумбаи.
В прошлом году Индия экспортировала рекордные 7 млн т пшеницы, что на 250% больше, чем годом ранее, пишет Reuters. На некоторых спотовых рынках цены на пшеницу в Индии выросли до 25 000 рупий ($322,71) за тонну по сравнению с установленной государством минимальной ценой в 20 150 рупий.
Ранее о намерении Дели заместить часть выпадающей из-за российско-украинского конфликта пшеницы сообщало Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. В конце марта стало известно, что Индия завершает переговоры о начале поставок пшеницы в Египет – крупнейший мировой импортер этого вида зерновых (в 2021 г. импорт составил 6,1 млн т, по данным египетского правительства). Из них 4,2 млн т, или 69,4%, было поставлено из России и 651 000 т, или 10,7%, с Украины.