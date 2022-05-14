Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Ранее о намерении Дели заместить часть выпадающей из-за российско-украинского конфликта пшеницы сообщало Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. В конце марта стало известно, что Индия завершает переговоры о начале поставок пшеницы в Египет – крупнейший мировой импортер этого вида зерновых (в 2021 г. импорт составил 6,1 млн т, по данным египетского правительства). Из них 4,2 млн т, или 69,4%, было поставлено из России и 651 000 т, или 10,7%, с Украины.