Аэропорты России попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра

Ассоциация «Аэропорт» (объединяет «Домодедово», «Пулково», «Аэропорты Севера», Дальнего Востока и 30 других) попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания срока службы с 10 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.



В письме предлагается вернуть действовавшую до 2016 г. практику «продления ресурса». Проведение процедуры продления ресурсов оборудования предложено поручить ФГУП ГосНИИ ГА. Однако, как отмечают источники газеты, устаревание и выход из строя оборудования не могут остановить регламенты по продлению ресурса.



По данным газеты, во многих аэропортах заданный срок службы уже истекает, а без разрешения на использование старой техники аэропорты могут перейти на ручной досмотр и создать «многочасовые очереди», угрожающие безопасности. 90% аэропортов России оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, поставки которого сейчас стали невозможны из-за санкций.



Переоснащение на отечественную аппаратуру займет не менее пяти лет. В аэропортах, опрошенных изданием, заявили, что острой проблемы пока нет. В будущем надеются на поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии. Однако, по словам источников издания в одном из аэропортов, крупных аэропортов, там надеются сохранить отношения с российскими дилерами американской Rapiscan Systems и немецкой Smiths Heimann. Переход на российские аналоги пока считают сомнительным из-за различий в сопоставимой скорости техобслуживания и исполнении заказа в срок