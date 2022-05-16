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Аэропорты России попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра

Ведомости

Ассоциация «Аэропорт» (объединяет «Домодедово», «Пулково», «Аэропорты Севера», Дальнего Востока и 30 других) попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания срока службы с 10 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В письме предлагается вернуть действовавшую до 2016 г. практику «продления ресурса». Проведение процедуры продления ресурсов оборудования предложено поручить ФГУП ГосНИИ ГА. Однако, как отмечают источники газеты, устаревание и выход из строя оборудования не могут остановить регламенты по продлению ресурса.

По данным газеты, во многих аэропортах заданный срок службы уже истекает, а без разрешения на использование старой техники аэропорты могут перейти на ручной досмотр и создать «многочасовые очереди», угрожающие безопасности. 90% аэропортов России оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, поставки которого сейчас стали невозможны из-за санкций.

Переоснащение на отечественную аппаратуру займет не менее пяти лет. В аэропортах, опрошенных изданием, заявили, что острой проблемы пока нет. В будущем надеются на поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии. Однако, по словам источников издания в одном из аэропортов, крупных аэропортов, там надеются сохранить отношения с российскими дилерами американской Rapiscan Systems и немецкой Smiths Heimann. Переход на российские аналоги пока считают сомнительным из-за различий в сопоставимой скорости техобслуживания и исполнении заказа в срок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных