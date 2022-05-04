Россияне пересаживаются с самолетов на поезда

В апреле 2022 г. по железным дорогам в России перевезено 92 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем в апреле 2021 г., сообщила 4 мая РЖД со ссылкой на оперативные данные. В пригородном сообщении было перевезено 84,3 млн человек (+3,6% к апрелю 2021 г.), в поездах дальнего следования – 7,7 млн человек (+19,2%).