Россияне пересаживаются с самолетов на поезда

Россияне пересаживаются с самолетов на поездаЛетом железнодорожные перевозки в дальнем следовании могут достичь доковидных показателей 2019 года
В апреле 2022 г. по железным дорогам в России перевезено 92 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем в апреле 2021 г., сообщила 4 мая РЖД со ссылкой на оперативные данные. В пригородном сообщении было перевезено 84,3 млн человек (+3,6% к апрелю 2021 г.), в поездах дальнего следования – 7,7 млн человек (+19,2%).
Всего за январь – апрель 2022 г. обслужено 331,1 млн пассажиров, что на 6,5% больше, чем за первые четыре месяца 2021 г. В пригородном сообщении перевозки выросли на 6% до 304,1 млн человек, в дальнем следовании – на 12,6% до 27 млн пассажиров.
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