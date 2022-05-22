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Экономика

Водоканалы попросили предоставить льготы по налогу на имущество

Ведомости

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) предложила поэтапно вводить налог на новое имущество предприятий ЖКХ в течение 5-10 лет, сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации Елена Довлатова. Отсрочка позволит поддержать организации ЖКХ и не повышать тарифы для населения, считают в РАВВ.

Предложение по поддержке отрасли ассоциация представила на площадке «Единой России», по словам Довлатовой, они нашли поддержку в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. РАВВ также планирует направить инициативы в правительство.

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«Наше предложение заключается в том, чтобы включение налога на новое имущество растягивалось на пять и более лет после завершения строительства или реконструкции объекта. Например, в первый год мы бы платили 10% от налога, во второй — 20% и так далее», — сказала Довлатова.

В ассоциации привели в пример федеральный проект «Чистая вода», реализация которого обойдется бюджету в 168 млрд руб. По словам Довлатовой, налог на имущество составит около 3,5 млрд руб. в год при ставке 2%, а «это очень большая сумма». 

Исполнительный директор ассоциации добавила, что РАВВ также предлагает разрешить направлять плату за негативное воздействие на окружающую среду на реализацию производственных программ, закупку реагентов и текущий ремонт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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