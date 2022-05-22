Водоканалы попросили предоставить льготы по налогу на имущество
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) предложила поэтапно вводить налог на новое имущество предприятий ЖКХ в течение 5-10 лет, сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации Елена Довлатова. Отсрочка позволит поддержать организации ЖКХ и не повышать тарифы для населения, считают в РАВВ.
Предложение по поддержке отрасли ассоциация представила на площадке «Единой России», по словам Довлатовой, они нашли поддержку в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. РАВВ также планирует направить инициативы в правительство.
«Наше предложение заключается в том, чтобы включение налога на новое имущество растягивалось на пять и более лет после завершения строительства или реконструкции объекта. Например, в первый год мы бы платили 10% от налога, во второй — 20% и так далее», — сказала Довлатова.
В ассоциации привели в пример федеральный проект «Чистая вода», реализация которого обойдется бюджету в 168 млрд руб. По словам Довлатовой, налог на имущество составит около 3,5 млрд руб. в год при ставке 2%, а «это очень большая сумма».
Исполнительный директор ассоциации добавила, что РАВВ также предлагает разрешить направлять плату за негативное воздействие на окружающую среду на реализацию производственных программ, закупку реагентов и текущий ремонт.