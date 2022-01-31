Правительство за четыре года выделит до 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах страны из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят до 150 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства. При этом в 2022 г. на эти цели направят 20 млрд руб.
«Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков», — сообщил во время оперативного совещания с вице-премьерами Мишустин.
Средства будут предоставлены в рамках программы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Она входит в список тех, что получают финансирование из ФНБ на возвратной основе.
Программа предусматривает выдачу долгосрочных займов региональным организациям на реализацию вышеуказанных целей. Средства, которые правительство планирует выделить в течение четырех лет, позволят профинансировать до 80% затрат компаний, отметил Мишустин. Деньги выделят на срок до 25 лет по льготной ставке в 3% годовых.
Мишустин отметил, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства должен обеспечить своевременный отбор региональных проектов на получение средств. Правительственной комиссии по региональному развитию в свою очередь поручено оперативно рассматривать заявки и доводить до регионов средства. Руководителем последней является вице-премьер Марат Хуснуллин.