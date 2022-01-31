Правительство за четыре года выделит до 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах страны из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят до 150 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства. При этом в 2022 г. на эти цели направят 20 млрд руб.