Газета
Экономика

Правительство за четыре года выделит до 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах страны из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят до 150 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства. При этом в 2022 г. на эти цели направят 20 млрд руб. 

«Такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными. Кроме того, поможет решить проблему реконструкции очистных сооружений, защищающих водоемы от вредных стоков», — сообщил во время оперативного совещания с вице-премьерами Мишустин.

Средства будут предоставлены в рамках программы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Она входит в список тех, что получают финансирование из ФНБ на возвратной основе.

Программа предусматривает выдачу долгосрочных займов региональным организациям на реализацию вышеуказанных целей. Средства, которые правительство планирует выделить в течение четырех лет, позволят профинансировать до 80% затрат компаний, отметил Мишустин. Деньги выделят на срок до 25 лет по льготной ставке в 3% годовых.

Мишустин отметил, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства должен обеспечить своевременный отбор региональных проектов на получение средств. Правительственной комиссии по региональному развитию в свою очередь поручено оперативно рассматривать заявки и доводить до регионов средства. Руководителем последней является вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее по теме: В Госдуме предложили освободить пенсионеров от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных