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Общество

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил проект постановления, в котором предлагается рекомендовать правительству ввести запрет на взимание банковской комиссии с пенсионеров при оплате коммунальных услуг. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, его предлагается рассмотреть на думском заседании 25 января.

Правительству рекомендуется «рассмотреть возможность оплаты коммунальных услуг, предоставляемых пенсионерам, без оплаты соответствующей комиссии банку», говорится в документе.

В пользу отмены банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ ранее высказывался президент Владимир Путин, который называл ее «квазинагрузкой» на население. Сейчас она составляет для физических лиц от 0,5 до 2% независимо от способа совершения платежа.

Законопроект об отмене комиссии в более жесткой версии был внесен группой депутатов от «Единой России» в феврале 2020 г. Он предполагал полную отмену комиссии с платы за услуги ЖКХ, а также пеней за несвоевременную или неполную плату. Инициатива была принята в первом чтении в апреле того же года. Против принятия документа в таком виде выступили участники финансового рынка, и в него была внесена поправка, согласно которой закон в случае принятия распространялся бы только на социально незащищенные группы населения.

Однако в октябре законопроект был изменен снова: комиссии должны были быть отменены для всех групп населения. Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил поправки ко второму чтению, однако в итоге их рассмотрение было отложено на неопределенный срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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