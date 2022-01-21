В Госдуме предложили освободить пенсионеров от комиссий при оплате услуг ЖКХ
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил проект постановления, в котором предлагается рекомендовать правительству ввести запрет на взимание банковской комиссии с пенсионеров при оплате коммунальных услуг. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, его предлагается рассмотреть на думском заседании 25 января.
Правительству рекомендуется «рассмотреть возможность оплаты коммунальных услуг, предоставляемых пенсионерам, без оплаты соответствующей комиссии банку», говорится в документе.
В пользу отмены банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ ранее высказывался президент Владимир Путин, который называл ее «квазинагрузкой» на население. Сейчас она составляет для физических лиц от 0,5 до 2% независимо от способа совершения платежа.
Законопроект об отмене комиссии в более жесткой версии был внесен группой депутатов от «Единой России» в феврале 2020 г. Он предполагал полную отмену комиссии с платы за услуги ЖКХ, а также пеней за несвоевременную или неполную плату. Инициатива была принята в первом чтении в апреле того же года. Против принятия документа в таком виде выступили участники финансового рынка, и в него была внесена поправка, согласно которой закон в случае принятия распространялся бы только на социально незащищенные группы населения.
Однако в октябре законопроект был изменен снова: комиссии должны были быть отменены для всех групп населения. Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил поправки ко второму чтению, однако в итоге их рассмотрение было отложено на неопределенный срок.