В Госдуме предложили освободить пенсионеров от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Законопроект об отмене комиссии в более жесткой версии был внесен группой депутатов от «Единой России» в феврале 2020 г. Он предполагал полную отмену комиссии с платы за услуги ЖКХ, а также пеней за несвоевременную или неполную плату. Инициатива была принята в первом чтении в апреле того же года. Против принятия документа в таком виде выступили участники финансового рынка, и в него была внесена поправка, согласно которой закон в случае принятия распространялся бы только на социально незащищенные группы населения.