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Экономика

Северный Кавказ получит до 7,5 млрд рублей на развитие энергетики и ЖКХ

Ведомости

Правительство России выделит до 7,5 млрд рублей в ближайшие три года на реализацию программ экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, прошедшей 26 ноября.

Проекты будут осуществлены в трех пилотных регионах (СКФО) — Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане. Минэкономразвития, Минфин, Минстрой, Минэнерго и ФАС должны будут обеспечить финансирование начиная с 1 июля текущего года.

Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил Минпросвещения до 1 февраля представить программу развития среднего профессионального образования в округе до 2030 г. На ее реализацию будет предусмотрено 11,08 млрд руб. До 1 мая также должен быть проведен предварительный расчет стоимости строительства автомобильной дороги, соединяющей Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры, определены источники финансирования и эффекты от реализации проекта.

Кроме того, регионам поручено до 1 марта представить предложения по созданию промышленных парков и технопарков с расчетом на действующие меры поддержки.

В июле 2021 г. Минэкономразвития презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа, которые, по словам главы ведомства Максима Решетникова, представляют собой дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

«По каждому региону определены пять ключевых вопросов и столько же прорывных проектов. Они в наибольшей степени смогут оказать влияние на темпы роста выпуска товаров и услуг, повышение доходов жителей и будут способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал, а также росту численности занятых в экономике», – сообщили в пресс-службе кабмина.

В конце декабря прошлого года правительство внесло изменения в госпрограмму развития СКФО. На ее реализацию до 2030 г. планируется направить 169,2 млрд руб., в том числе 14,8 млрд в 2022 г., 15,5 млрд — в 2023-м и 13,8 млрд — в 2024-м. В рамках обновленной программы планируется создать в округе 28 000 рабочих мест и увеличить средний доход населения почти на 40% по сравнению с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных