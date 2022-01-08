Северный Кавказ получит до 7,5 млрд рублей на развитие энергетики и ЖКХ

В конце декабря прошлого года правительство внесло изменения в госпрограмму развития СКФО. На ее реализацию до 2030 г. планируется направить 169,2 млрд руб., в том числе 14,8 млрд в 2022 г., 15,5 млрд — в 2023-м и 13,8 млрд — в 2024-м. В рамках обновленной программы планируется создать в округе 28 000 рабочих мест и увеличить средний доход населения почти на 40% по сравнению с 2020 г.