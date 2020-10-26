Кто оплатит комиссии за ЖКХ

Кто оплатит комиссии за ЖКХБанки согласны обнулить комиссии только для социально незащищенных людей
Вокруг законопроекта об отмене комиссий для граждан при оплате услуг ЖКХ через банки вновь разгорелись споры. Этот документ был внесен в Госдуму в начале года и уже тогда подвергся критике банковского сообщества. Тем не менее в апреле законопроект был принят в первом чтении. Ко второму глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в целом поддерживает эту меру, однако стоит рассмотреть вопрос о компенсации банкам уже понесенных расходов – прежде всего на создание дорогой инфраструктуры.
Кроме того, при подготовке законопроекта ко второму чтению в документ была внесена компромиссная поправка, распространяющая его действие только на «социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан». Банкиры и в этот раз остались не вполне довольны, указывая, что при желании один пенсионер может вносить платежи за всех своих соседей. Тем не менее подобная редакция документа устроила их больше, но перед вторым чтением эта поправка из текста исчезла.