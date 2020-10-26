Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Кто оплатит комиссии за ЖКХ

Банки согласны обнулить комиссии только для социально незащищенных людей
Павел Самиев
Принятие законопроекта в его нынешнем виде приведет к тому, что банки переложат комиссии с плательщиков на поставщиков услуг ЖКХ или на управляющие компании /Евгений Разумный / Ведомости

Вокруг законопроекта об отмене комиссий для граждан при оплате услуг ЖКХ через банки вновь разгорелись споры. Этот документ был внесен в Госдуму в начале года и уже тогда подвергся критике банковского сообщества. Тем не менее в апреле законопроект был принят в первом чтении. Ко второму глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в целом поддерживает эту меру, однако стоит рассмотреть вопрос о компенсации банкам уже понесенных расходов – прежде всего на создание дорогой инфраструктуры.

Кроме того, при подготовке законопроекта ко второму чтению в документ была внесена компромиссная поправка, распространяющая его действие только на «социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан». Банкиры и в этот раз остались не вполне довольны, указывая, что при желании один пенсионер может вносить платежи за всех своих соседей. Тем не менее подобная редакция документа устроила их больше, но перед вторым чтением эта поправка из текста исчезла.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных