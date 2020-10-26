Кто оплатит комиссии за ЖКХ

Кроме того, при подготовке законопроекта ко второму чтению в документ была внесена компромиссная поправка, распространяющая его действие только на «социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан». Банкиры и в этот раз остались не вполне довольны, указывая, что при желании один пенсионер может вносить платежи за всех своих соседей. Тем не менее подобная редакция документа устроила их больше, но перед вторым чтением эта поправка из текста исчезла.