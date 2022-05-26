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Экономика

Путин заявил о сохранении доступа к люксовым товарам в России

Ведомости

Граждане, которые пользовались товарами класса люкс, смогут и дальше получать их из-за границы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства выразил уверенность, что уход некоторых зарубежных компаний принципиально ничего не изменит в стране. «Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, "лакшери", смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на "шестисотых" Мерседесах. И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

По словам Путина, главное для развития страны — это наличие инженерных и научных центров, которые являются базой собственного развития. «Вот над чем мы должны думать и над чем мы должны работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнёрами – с теми, кто хочет с нами сотрудничать», — отметил он.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 26 мая, таких компаний уже более 1000.

На фоне этого правительство России приняло ряд мер, в том числе утвердило перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.

Ранее по теме: Мантуров: поставки в рамках параллельного импорта могут начаться через месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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