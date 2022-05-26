Путин заявил о сохранении доступа к люксовым товарам в России

Глава государства выразил уверенность, что уход некоторых зарубежных компаний принципиально ничего не изменит в стране. «Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, "лакшери", смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на "шестисотых" Мерседесах. И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — цитирует президента пресс-служба Кремля.