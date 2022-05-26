Венгрия разрешит заправляться бензином только автомобилям с венгерскими номерами

В ноябре 2021 г. Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов ($1,3 ). Позже правительство продлило эту меру до 1 июля. Эти меры были приняты для сдерживания последствий растущей инфляции, которая, по прогнозам центрального банка страны, в ближайшие месяцы превысит 10% по сравнению с предыдущим годом.