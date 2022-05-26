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Экономика

Венгрия разрешит заправляться бензином только автомобилям с венгерскими номерами

Ведомости

Венгрия запретит иностранцам участвовать в программе ограничения цен на топливо, чтобы остановить так называемый «бензиновый туризм», в рамках которого люди приезжают из соседних стран, чтобы воспользоваться самыми дешевыми заправочными станциями в ЕС, передает Bloomberg.

«Цены на топливо, ограниченные 480 форинтами за литр ($1,32 ), с пятницы будут доступны только водителям с венгерскими номерами», — заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он не уточнил, будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок ЕС, которые запрещают дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания.

В ноябре 2021 г. Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов ($1,3 ). Позже правительство продлило эту меру до 1 июля. Эти меры были приняты для сдерживания последствий растущей инфляции, которая, по прогнозам центрального банка страны, в ближайшие месяцы превысит 10% по сравнению с предыдущим годом.

25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергоснабжение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».

Венгрия также выступает против введения шестого пакета санкций против России, в частности, из-за невозможности отказаться от российских нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что республика не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.

Ранее по теме: Минэнерго Украины пригрозило Венгрии проблемами с нефтепроводом «Дружба»
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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