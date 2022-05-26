Венгрия разрешит заправляться бензином только автомобилям с венгерскими номерами
Венгрия запретит иностранцам участвовать в программе ограничения цен на топливо, чтобы остановить так называемый «бензиновый туризм», в рамках которого люди приезжают из соседних стран, чтобы воспользоваться самыми дешевыми заправочными станциями в ЕС, передает Bloomberg.
«Цены на топливо, ограниченные 480 форинтами за литр ($1,32 ), с пятницы будут доступны только водителям с венгерскими номерами», — заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он не уточнил, будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок ЕС, которые запрещают дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания.
В ноябре 2021 г. Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов ($1,3 ). Позже правительство продлило эту меру до 1 июля. Эти меры были приняты для сдерживания последствий растущей инфляции, которая, по прогнозам центрального банка страны, в ближайшие месяцы превысит 10% по сравнению с предыдущим годом.
25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергоснабжение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».
Венгрия также выступает против введения шестого пакета санкций против России, в частности, из-за невозможности отказаться от российских нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что республика не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.