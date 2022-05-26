Минэнерго Украины пригрозило Венгрии проблемами с нефтепроводом «Дружба»
Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине и фактически начала шантажировать Евросоюз по вопросу принятия нового пакета санкций против России, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг — это нефтепровод "Дружба», заявила советница украинского министра энергетики Елена Зеркаль.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [нефтепроводом ] что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому», — подчеркнула Зеркаль (цитата по «РИА Новости).
20 мая экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в санкционном давлении на Россию перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы переломным фактором. Он также призвал к солидарности европейские страны, особенно те, которые ранее заявляли о возможности экономического кризиса из-за антироссийских санкций.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-х гг. для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР. Его маршрут проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что республика не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.
25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергосбережение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».