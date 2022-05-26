Газета
Политика

Минэнерго Украины пригрозило Венгрии проблемами с нефтепроводом «Дружба»

Ведомости

Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине и фактически начала шантажировать Евросоюз по вопросу принятия нового пакета санкций против России, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг — это нефтепровод "Дружба», заявила советница украинского министра энергетики Елена Зеркаль.

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [нефтепроводом ] что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому», — подчеркнула Зеркаль (цитата по «РИА Новости).

20 мая экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в санкционном давлении на Россию перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы переломным фактором. Он также призвал к солидарности европейские страны, особенно те, которые ранее заявляли о возможности экономического кризиса из-за антироссийских санкций.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-х гг. для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР. Его маршрут проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что республика не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.

25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергосбережение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных