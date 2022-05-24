Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за ситуации на Украине

Такое решение он объяснил тем, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. «Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», – сказал Орбан.