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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за ситуации на Украине

Ведомости

Правительство Венгрии 25 мая введет в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передают «РИА Новости».

Такое решение он объяснил тем, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. «Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», – сказал Орбан.

По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергосбережение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей». О первых решениях правительства в части защиты экономики Венгрии будет объявлено 25 мая, добавил Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что Венгрия не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила в интервью Bild, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и спецоперация на Украине могут ухудшить ситуацию с голодом во всем мире. Странам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны, от которого погибнут миллионы людей, отметила она.

Ранее по теме: FT: Орбан счел контрпродуктивным обсуждение эмбарго на российскую нефть в ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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