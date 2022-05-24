Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за ситуации на Украине
Правительство Венгрии 25 мая введет в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передают «РИА Новости».
Такое решение он объяснил тем, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. «Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», – сказал Орбан.
По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергосбережение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей». О первых решениях правительства в части защиты экономики Венгрии будет объявлено 25 мая, добавил Орбан.
Ранее Орбан заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что Венгрия не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.
Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила в интервью Bild, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и спецоперация на Украине могут ухудшить ситуацию с голодом во всем мире. Странам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны, от которого погибнут миллионы людей, отметила она.