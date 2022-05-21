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Политика

Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой

Ведомости

Санкции против России разрушают венгерскую экономику и эквивалентны атомной бомбе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Представители двух стран открыли в субботу 89-ю Международную сельскохозяйственную ярмарку в Нови-Саде, передает 24.hu.

Орбан заявил, что в 2020 и 2021 гг. героями были медсестры и врачи, а героями этого и следующего года станут «фермеры, которым приходится работать в очень тяжелых условиях». По словам премьера Венгрии, от этих людей зависит, «будет ли хлеб на столе и не настанет ли в мире голод». Если решить проблему не удастся, то Европу ожидает волна миграции — люди поедут не только за лучшей жизнью, но и с целью выживания, считает Орбан.

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Он заявил, что Венгрия не примет экономически необоснованных решений Брюсселя. Последующее за ними повышение цен, по его словам, сделает невозможным использование всех сельскохозяйственных мощностей — Венгрия, с ее населением в 10 млн человек, способна обеспечить продовольствием 20 млн граждан.

«Все необдуманные меры, санкции против России, разрушающие венгерскую экономику, равносильны атомной бомбе», — сказал он. 

Результатом таких ограничений станет неспособность снабжать продовольствием не только своих граждан, но и мигрантов. 

По мнению Орбана, политика важна, но и в экономике сейчас нужно принимать разумные решения, поскольку иначе «большие неприятности» возникнут не только в Сербии и Венгрии, но и в других странах.

На этой неделе помощник президента России Максим Орешкин заявил, что санкции стран Запада приведут к появлению глобального голода в 2022 г. Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила в интервью Bild, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и спецоперация на Украине могут ухудшить ситуацию с голодом во всем мире. Странам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны, от которого погибнут миллионы людей, отметила она. Всемирная торговая организация оценила количество голодающих в 300 млн человек, этот показатель постоянно увеличивается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных