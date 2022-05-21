Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой

Орбан заявил, что в 2020 и 2021 гг. героями были медсестры и врачи, а героями этого и следующего года станут «фермеры, которым приходится работать в очень тяжелых условиях». По словам премьера Венгрии, от этих людей зависит, «будет ли хлеб на столе и не настанет ли в мире голод». Если решить проблему не удастся, то Европу ожидает волна миграции — люди поедут не только за лучшей жизнью, но и с целью выживания, считает Орбан.