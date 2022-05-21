Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой
Санкции против России разрушают венгерскую экономику и эквивалентны атомной бомбе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Представители двух стран открыли в субботу 89-ю Международную сельскохозяйственную ярмарку в Нови-Саде, передает 24.hu.
Орбан заявил, что в 2020 и 2021 гг. героями были медсестры и врачи, а героями этого и следующего года станут «фермеры, которым приходится работать в очень тяжелых условиях». По словам премьера Венгрии, от этих людей зависит, «будет ли хлеб на столе и не настанет ли в мире голод». Если решить проблему не удастся, то Европу ожидает волна миграции — люди поедут не только за лучшей жизнью, но и с целью выживания, считает Орбан.
Он заявил, что Венгрия не примет экономически необоснованных решений Брюсселя. Последующее за ними повышение цен, по его словам, сделает невозможным использование всех сельскохозяйственных мощностей — Венгрия, с ее населением в 10 млн человек, способна обеспечить продовольствием 20 млн граждан.
«Все необдуманные меры, санкции против России, разрушающие венгерскую экономику, равносильны атомной бомбе», — сказал он.
Результатом таких ограничений станет неспособность снабжать продовольствием не только своих граждан, но и мигрантов.
По мнению Орбана, политика важна, но и в экономике сейчас нужно принимать разумные решения, поскольку иначе «большие неприятности» возникнут не только в Сербии и Венгрии, но и в других странах.
На этой неделе помощник президента России Максим Орешкин заявил, что санкции стран Запада приведут к появлению глобального голода в 2022 г. Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила в интервью Bild, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и спецоперация на Украине могут ухудшить ситуацию с голодом во всем мире. Странам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны, от которого погибнут миллионы людей, отметила она. Всемирная торговая организация оценила количество голодающих в 300 млн человек, этот показатель постоянно увеличивается.