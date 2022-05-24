FT: Орбан счел контрпродуктивным обсуждение эмбарго на российскую нефть в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посчитал контрпродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества, передает Financial Times со ссылкой на письмо Орбана к председателю Евросовета Шарлю Мишелю.
«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета», — пишет Орбан.
Премьер-министр также подчеркнул, что в представленном на прошлой неделе плане Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского ископаемого топлива к 2027 г. отсутствуют предложения по дополнительному финансированию «наиболее обеспокоенных членов сообщества, не имеющих выхода к морю».
Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен ранее представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала фон дер Ляйен.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. 4 мая фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета, однако обсуждения продолжаются.