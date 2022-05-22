Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефти

О решении Алекперова уйти с должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.