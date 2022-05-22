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Экономика

Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефти

Ведомости

Европа даже в среднесрочной перспективе не сможет заменить поставки российской нефти в случае введения эмбарго, а прекращение поставок стало бы шоком для всех сторон, заявил в интервью газете Financial Times бывший глава нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», — сказал Алекперов (цитата по «РИА Новости»).

Экс-глава «Лукойла» заявил, что в случае эмбарго «России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 г., потому что невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другие рынки». На строительство новой инфраструктуры для перенаправления нефти из России, которая сейчас поступает в Европу, потребуются годы, считает Алекперов.

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Бизнесмен покинул пост в компании после того, как 13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций. Алекперов отмечал, что покинул «Лукойл», чтобы персональные санкции в отношении него не мешали развитию компании. Решение уйти с поста было «грустным», сказал он FT.

«Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер. Они затрагивают людей, которые не принимают политических решений, не имеют политического влияния. Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, должностях, причинах попадания под санкции. Это выглядит, по меньшей мере, несерьезно с юридической точки зрения...», — сказал он.

О решении Алекперова уйти с должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.

В начале мая президент России Владимир Путин наградил Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством I степени». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных